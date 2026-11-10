Ο Μπριν Ταϊρί ήταν συγκλονιστικός στη νίκη του ΠΑΟΚ στην έδρα της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ με 79-56. Τα ανδραγαθήματα του 28χρονου γκαρντ.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε από την έδρα της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ με 79-56 και σημείωσε την πέμπτη του νίκη στο φετινό EuroCup. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι είχε πολλούς πρωταγωνιστές αλλά αυτός που έκανε... θραύση ήταν ο Μπριν Ταϊρί, που χωρίς υπερβολή έκανε ό,τι ήθελε μέσα στο παρκέ και αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα (MVP).

Ο 28χρονος γκαρντ του Δικεφάλου του Βορρά ήταν «χάρμα ιδέσθαι» και ασταμάτητος απέναντι στους Βούλγαρους. Σε 22:34 λεπτά συμμετοχής, κατέγραψε 25 πόντους (4/6 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/6 βολές), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και 23 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR). Οι ασπρόμαυροι συνεχίζουν το ταξίδι τους στο φετινό EuroCup και για την 8η αγωνιστική θα κοντραριστούν με τη Μανρέσα στην Ισπανία (18/11).