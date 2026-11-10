ΠΑΟΚ: Η ασύλληπτη εμφάνιση του Μπριν Ταϊρί
Ο ΠΑΟΚ πέρασε από την έδρα της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ με 79-56 και σημείωσε την πέμπτη του νίκη στο φετινό EuroCup. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι είχε πολλούς πρωταγωνιστές αλλά αυτός που έκανε... θραύση ήταν ο Μπριν Ταϊρί, που χωρίς υπερβολή έκανε ό,τι ήθελε μέσα στο παρκέ και αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα (MVP).
Ο 28χρονος γκαρντ του Δικεφάλου του Βορρά ήταν «χάρμα ιδέσθαι» και ασταμάτητος απέναντι στους Βούλγαρους. Σε 22:34 λεπτά συμμετοχής, κατέγραψε 25 πόντους (4/6 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/6 βολές), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και 23 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR). Οι ασπρόμαυροι συνεχίζουν το ταξίδι τους στο φετινό EuroCup και για την 8η αγωνιστική θα κοντραριστούν με τη Μανρέσα στην Ισπανία (18/11).
PLAYER OF THE GAME 🔛 Breein Tyree Well done @Breeintyree 👏🏻👏🏻 https://t.co/4XOkoWUqCR— PAOK BC (@PAOKbasketball) November 10, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.