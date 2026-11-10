Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι στη flash interview μετά τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπάλκαν στη Βουλγαρία με 79-56.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε άνετα από την έδρα της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (79-56) και πέτυχε την πέμπτη του νίκη στο φετινό EuroCup. Ο Αντρέα Τρινκιέρι στη flash interview μετά το τέλος του αγώνα, στάθηκε στην αμυντική προσήλωση που έδειξε η ομάδα του αλλά τόνισε πως υπάρχουν πολλοί τομείς ακόμη, που χρήζουν βελτίωσης.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τρινκιέρι:

«Ήμασταν συμπαγείς στην άμυνα για 34 λεπτά και κυκλοφορούσαμε καλά την μπάλα, βάλαμε τα ελεύθερα σουτ και ελέγξαμε το παιχνίδι.

Σκέφτομαι τη διαδικασία και το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε και ατομικά αλλά και ομαδικά».