Τρινκιέρι: «Είμαστε στο σωστό δρόμο σε κουλτούρα και προσέγγιση»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε για την άνετη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπάλκαν (56-79) στη Βουλγαρία, τονίζοντας ότι η ομάδα του είναι σε καλό δρόμο σε κάποια στοιχεία.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου...

Για την εικόνα του αγώνα: «Πιστεύω ότι ελέγξαμε το παιχνίδι για τουλάχιστον 36 λεπτά. Ξεκινήσαμε πολύ καλά στην άμυνα και η αμυντική μας λειτουργία ήταν εξαιρετική για περίπου 35 λεπτά. Στο τέλος χαλαρώσαμε λίγο και αυτό είναι ένα λάθος. Η δουλειά μου είναι να το επισημαίνω στους παίκτες μου. Συμβαίνει, αλλά είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να βελτιωθούμε. Μερικές φορές μας λείπει η σταθερότητα και χαλαρώνουμε. Παίξαμε, όμως, ένα καλό και σοβαρό παιχνίδι. Η Μπάλκαν προερχόταν από μια πολύ δύσκολη εκτός έδρας νίκη στη Βοσνία, στο Σαράγεβο, ενώ στη Ρώμη έχασε ουσιαστικά στο τέλος, στην παράταση. Ήξερα ότι είναι μια ομάδα που παίζει συγκεκριμένο μπάσκετ, με τρεις ψηλούς. Είναι δύσκολο να σκοράρεις απέναντί της και να αντιμετωπίσεις την πίεσή της στα ριμπάουντ. Κάναμε πολύ καλή δουλειά σε αυτούς τους τομείς και επιστρέφουμε με μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη».

Για το τι απομένει να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ: «Πάρα πολλά! Γιατί η απόδοση μιας ομάδας αποτελείται από ορισμένα συλλογικά στοιχεία, όπως η νοοτροπία, η προσέγγιση, η κουλτούρα και το πόσο ενδιαφέρεσαι. Σε αυτά πιστεύω ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Υπάρχει, όμως, και η ατομική απόδοση των παικτών. Θεωρώ ότι εξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα και αυτό είναι το επόμενο πράγμα που πρέπει να διορθώσουμε Για παράδειγμα, στα δύο προηγούμενα παιχνίδια ο Μπεν Μουρ ήταν εξαιρετικός, αλλά απόψε έκανε ένα κακό παιχνίδι. Και αυτό συνέβη την ημέρα που δεν είχαμε τον Γκρέι. Είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε. Όταν σου λείπουν δύο σημαντικοί παίκτες, που αγωνίζονται πολλά λεπτά, χρειάζεται όλοι να αντιληφθούν την κατάσταση και να αναλάβουν ένα μέρος της δουλειάς που έκαναν όσοι απουσιάζουν, προσφέροντάς το στην ομάδα. Αυτό είναι το επόμενο πράγμα που πρέπει να διορθώσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά που διορθώνω κάτι, εμφανίζεται κάτι άλλο! Είναι μια περίπλοκη δουλειά. Τώρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σταθερότητα και λιγότερα σκαμπανεβάσματα στις ατομικές εμφανίσεις».

Για την εμφάνιση του Μοτιεγιούνας: «Ήταν δύσκολο γι' αυτόν. Για διαφορετικούς λόγους χρειαζόταν χρόνο για να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Από πλευράς φυσικής κατάστασης είναι έτοιμος, γιατί είναι ένας επαγγελματίας υψηλού επιπέδου και δουλεύει πολύ με το σώμα του. Το θέμα είναι ότι το παιχνίδι πλέον είναι πιο γρήγορο. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε τον κατάλληλο ρόλο για να τον βοηθήσουμε. Στα προηγούμενα παιχνίδια υπήρχε απογοήτευση από την πλευρά του και το καταλαβαίνω. Απόψε, όμως, κατάφερε επιτέλους να προσφέρει την εμπειρία του, το μακρινό του σουτ και την παρουσία του. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε».

Για την αποτελεσματικότητα του ΠΑΟΚ στα σουτ: «Είμαστε μια ομάδα που μπορεί να σουτάρει καλά. Από την άλλη, η Μπάλκαν και ο προπονητής της, Κάραϊτσιτς, κλείνουν πολύ τη ρακέτα. Δεν υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι χώροι. Όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα που παίζει με τρεις ψηλούς, πρέπει να ανοίξεις την άμυνά της. Επομένως, η προετοιμασία μας για το παιχνίδι ήταν ξεκάθαρη: όταν είστε ελεύθεροι, σουτάρετε με αυτοπεποίθηση. Δεν υπάρχει κάτι μαγικό σε αυτό».