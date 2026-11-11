Που θα δείτε το Άρης-Ρίγα Ζέλι: Επιστροφή στις ευρωπαϊκές νίκες θέλουν οι «κίτρινοι»

Ο Άρης υποδέχεται την Ρίγα Ζέλι για την 7η αγωνιστική του Eurocup (11/11, 20:00) με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Να παραμείνει στις πρώτες θέσεις του Α' Ομίλου και μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής θέλει ο Άρης που υποδέχεται τους Λετονούς σε ένα ακόμη κατάμεστο «Αλεξάνδρειο».

Όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Βασίλης Σπανούλης, μπορεί να υπολογίζει κανονικά τόσο στον Ματ Μόργκαν όσο και στον Λευτέρη Μποχωρίδη, οι οποίοι επιστρέφουν στην ενεργό δράση για λογαριασμό των «κιτρίνων». Αντίθετα παραμένει εκτός ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος θα επιστρέψει μετά την διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

«Όλες οι ομάδες είναι καλές. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Όλες παίζουν μπάσκετ. Σεβόμαστε τον αντίπαλό μας. Εμείς πρέπει από τη μεριά μας να είμαστε αυτοί που πρέπει και να πάμε για τη νίκη» σχολίασε επίσης ο τεχνικός του Άρη, ο οποίος είπε επίσης.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά κατάλαβαν γρήγορα τη φιλοσοφία. Αρχίζει και χτίζεται μία κουλτούρα για να ξεκινήσει ένας σύλλογος να μεγαλώνει και να αποκτά σταθερότητα. Τα παιδιά έχουν καταλάβει τι θέλουμε. Φυσικά πρέπει να βελτιωθούμε στα ριμπάουντ, καλύτερους αυτοματισμούς αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος και βαδίζουμε στον σωστό δρόμο».

Τζάμπολ στις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Η Βαθμολογία του Α' Ομίλου

Χάποελ Ιερουσαλήμ 6-0 Άρης 5-1 Λε Μαν 3-3 Ντερτόνα 3-3 Ρίγα Ζέλι 3-3 Τσεντεβίτα/Ολίμπια 2-5 Ροστόκ 2-5 Μπούργος 1-5

Η 7η αγωνιστική