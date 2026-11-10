Ο Τζέικ Φόρεστερ, με την μεταγραφή του στον Ηρακλή, μπήκε σ' ένα πολύ κλειστό club ξένων παικτών που έχουν αγωνιστεί και στις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης.

Κι όμως. Το club των ξένων που έχουν αγωνιστεί σε ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή είναι πολύ περιορισμένο. Για την ακρίβεια οι παίκτες που το έχουν κάνει είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και χωρισμένοι ανά... τρεις διαφορετικές δεκαετίες!

Ο Τζέικ Φόρεστερ μετακόμισε πρόσφατα από τον Προμηθέα Πάτρας στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του «Γηραιού» προκειμένου να «δυναμώσει» την frontline της ομάδας του Ζόραν Λούκιτς και με αυτήν την μετακίνηση έμελλε να γράψει το όνομά του στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Ακόμη και αν δεν έχει αγωνιστεί ακόμα σε κάποιο ματς με τη φανέλα του Ηρακλή.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σέντερ έγινε ο τρίτος ξένος που θα έχει αγωνιστεί και στις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα έχοντας και τα πρωτεία σε μια... ιδιαιτερότητα καθώς το κατάφερε σε τρεις διαδοχικές χρονιές. Ξεκίνησε τη σεζόν 2024-25 από τον Άρη, συνέχισε τη σεζόν 2025-26 στον ΠΑΟΚ και από εδώ και στο εξής θα βρίσκεται στους «μπλε» της Θεσσαλονίκης.

Ο Μπέρι και ο Γουάσινγκτον

Ο... πρώτος που αγωνίστηκε σε Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή ήταν ο Γουόλτερ Μπέρι. Ο «Truth» συστήθηκε στο ελληνικό μπάσκετ το 1991 έχοντας γίνει μέλος του Άρη υπό τις οδηγίες του Αμερικανού προπονητή, Τζορτζ Φίσερ για κάποια... λίγα ευρωπαϊκά παιχνίδια πριν αποχωρήσει. Για να επιστρέψει στη συνέχεια τη σεζόν 1996-97 για τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος. Τη σεζόν 1993-94 κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς με τον ΠΑΟΚ στον οποίο αγωνίστηκε και τη σεζόν 1998-99 με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Βέβαια τα καλύτερά του νούμερα τα κατέγραψε ως παίκτης του Ηρακλή τη σεζόν 1994-95 έχοντας πάρει μέρος και στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού Κυπέλλου με αντίπαλο την Ταουγκρές.

Ο 41χρονος (σήμερα) Ντάριους Γουάσινγκτον Τζούνιορ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον ΠΑΟΚ το 2006 ερχόμενος από το κολέγιο του Μέμφις και χωρίς να έχει καταφέρει να επιλεγεί στο draft του NBA. Ύστερα απο μια διετία σε Τσεχία, G-League και κάποια ματς στο ΝΒΑ με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη όπου αγωνίστηκε στον Άρη τη σεζόν 2007-08. Ύστερα από μια δεκαετία και όντας 33 χρονών, ο Γουάσινγκτον Τζούνιορ βρέθηκε στον Ηρακλή τον οποίο και ενίσχυσε στην Α2 κατηγορία το 2018.

Οι Έλληνες των τριών της Θεσσαλονίκης

Σε αντίθεση με τους ξένους, οι Έλληνες που αγωνίστηκαν σε Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή ήταν πολλοί περισσότεροι. Συγκεκριμένα 15 παίκτες βρέθηκαν και στους τρεις συλλόγους της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα οι Βαγγέλης Αλεξανδρής, Μάνθος Κατσούλης, Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, Δημήτρης Βεργίνης, Σταύρος Σχίζας, Δημήτρης Χαριτόπουλος, Χρήστος Ταπούτος, Μιχάλης Τσαϊρέλης, Θόδωρος Ζάρας, Κώστας Κακαρούδης, Ζήσης Σαρικόπουλος, Σωτήρης Μανωλόπουλος, Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Γιάννης Γκαγκαλούδης, Γιώργος Πασσαλίδης.

Και η λίστα δεν... σταματάει εδώ καθώς υπάρχουν και επτά διαφορετικοί προπονητές οι οποίοι έχουν κοοουτσάρει Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλής. Εκείνοι που «έγραψαν» τα περισσότερα χιλιόμετρα ήταν ο αείμνηστος Σούλης Μαρκόπουλος, όπως επίσης και οι Βαγγέλης Αλεξανδρής (σ.σ. ο οποίος έχει την ιδιαιτερότητα να έχει αγωνιστεί κιόλας και στις τρεις ομάδες), ο Λευτέρης Σούμποτις, και ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ενώ ακολουθούν οι Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου, Στιβ Γιατζόγλου και Θόδωρος Ροδόπουλος.

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΑΟΚ, ΑΡΗ & ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΑΟΚ ΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γουόλτερ Μπέρι 1993-94 & 1998-99 1991 & 1997 1994-95 Ντάριους Γουάσινγκτον 2006 2007-08 2018 Τζέικ Φόρεστερ 2024-25 2025-26 2026 - σήμερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΑΟΚ, ΑΡΗ & ΗΡΑΚΛΗ

Βαγγέλης Αλεξανδρής

Μάνθος Κατσούλης

Σοφοκλής Σχορτσιανίτης

Δημήτρης Βεργίνης

Σταύρος Σχίζας

Δημήτρης Χαριτόπουλος

Χρήστος Ταπούτος

Μιχάλης Τσαϊρέλης

Θόδωρος Ζάρας

Κώστας Κακαρούδης

Ζήσης Σαρικόπουλος

Σωτήρης Μανωλόπουλος

Δημήτρης Καλαϊτζίδης

Γιάννης Γκαγκαλούδης

Γιώργος Πασσαλίδης

ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΟΥΤΣΑΡΕΙ ΑΡΗ, ΠΑΟΚ & ΗΡΑΚΛΗ