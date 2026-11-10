Έτσι θα έχουμε τέσσερις ομάδες στην Euroleague της νέας σεζόν!

To Gazzetta αποκαλύπτει ποιο είναι το πλάνο για την νέα σεζόν, το οποίο θα τεθεί προς ψήφιση από τους μετόχους μέχρι το τέλος του μήνα. Oι μόνιμες άδειες και σε πόσες δόσεις θα δοθούν, καθώς και τι ισχύει για ΠΑΟΚ και Άρη, για τις wild cards αλλά και τις θέσεις που θα προκύψουν από το Eurocup.

«Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν», λέει η λαϊκή ρήση που ταιριάζει άμεσα με την προετοιμασία της ECA, ως προς την μετάβαση στην νέα εποχή της Euroleague.

Με την σύμπραξη τoυ NBA με την FIBA για μία νεοσύστατη διασυλλογική διοργάνωση (με αφετηρία το 2027) να έχει απλώσει ένα σύννεφο σύγχυσης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, στην Βαρκελώνη έχουν πάρει ήδη τις αποφάσεις τους για την νέα σεζόν και θα τις φέρουν προς ψήφιση στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο που θα προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του Νοέμβρη.

Σε μία προσπάθεια να ενδυναμώσουν το προϊόν τους, να κρατήσουν κοντά τους τις παραδοσιακές δυνάμεις αλλά και τους συλλόγους που εκπροσωπούν τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές και μη (στην περίπτωση της Μεσης Ανατολής) αγορές, οι επιτελείς της διοργανώτριας αρχής έχουν καταλήξει σε ένα format που θα περιλαμβάνει 24 ομάδες, χωρισμένες σε δύο γεωγραφικές περιφέρειες.

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Αν λάβουμε ως δεδομένη την συμμετοχή των 12 εταίρων (ιδρυτικά μέλη ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό), που επέκτειναν επ' αόριστον το συμβόλαιό τους με την EL, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο θα προκύψουν οι υπόλοιπες 12 ομάδες, αλλά και η προοπτική σύνδεσης που θα αναπτύξουν από το ερχόμενο καλοκαίρι κι εντεύθεν με την διοργάνωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκεντρώνει το Gazzetta, λοιπόν, οι μόνιμες άδειες που θα χορηγηθούν – πιθανότατα σε δύο φάσεις – θα είναι έξι (4+2). Στην πρώτη που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, βρίσκονται η Βαλένθια, η Παρί, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Ντουμπάι, δηλαδή τέσσερις ομάδες που έχουν παρελθόν στην Euroleague, έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις και εκπροσωπούν συγκεκριμένες αγορές.

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Από 'κει και πέρα, οι υπόλοιπες δύο θέσεις για τα λεγόμενα franchises, προορίζονται για τον ΠΑΟΚ και την Μάξιμα Ρόμα, η οριστική σύνδεση των οποίων με την ECA, όμως, θα ολοκληρωθεί σταδιακά και εν ευθέτω χρόνω, σε βαθος 3ετίας-5ετίας. Χωρίς αυτό, όμως, να επηρεάσει την συμμετοχή τους στην διοργάνωση της νέας σεζόν.

Από 'κει και πέρα, θα δοθούν συνολικά τέσσερις wild cards 3ετούς διάρκειας (από το 2027 έως και το 2030), οι οποίες θα πάνε σε τρεις συλλόγους με ιστορία στην EL (Βίρτους, Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν) και μία στο φιλοδοξο πλάνο που έχει παρουσιάσει το επενδυτικό σχήμα των Αμερικανών που έχουν αναλάβει την Νάπολι.

Οι λόγοι που η ECA δεν συμπεριλαμβάνει τις σέρβικες ομάδες και τους Μπολονέζους στον αρχικό σχεδιασμό των μόνιμων άδειων, έχουν να κάνουν με την κυβερνητική αλλαγή στην Σερβία (όπου η επιχορήγηση του κράτους αποτελούσε πάνω από το 50% του budget της Παρτίζαν και του Ερυθρού Αστέρα), αλλά και με την εκπεφρασμένη επιθυμία του ιδιοκτήτη της της Βίρτους να πουλήσει την ομάδα.

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Από 'κει και πέρα, οι υπολοιπες δύο θέσεις με τις οποίες θα συμπληρωθεί ο αριθμός των 24 ομάδων, θα προκύψουν από τον τελικό του Eurocup. Κοινώς, αν η Μπεσίκτας, που φέτος συμμετέχει στην Euroleague παίρνοντας την θέση της περυσινής Κυπελλούχου, Μπουργκ-αν-Μπρες (επέλεξε να μην πάρει μέρος), δεν προκριθεί στα playoffs, τότε το ζευγάρι του τελικού αναμένεται να πάρει προαγωγή.

Αυτό σημαίνει ότι ο Άρης θα επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωσης της Ευρώπης (μετά από 18 χρόνια), ακόμη και αν ηττηθεί στον τελικό του Eurocup.