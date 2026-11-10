Σπανούλης: «Χτίζεται η απαραίτητη κουλτούρα»

Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στις μέχρι στιγμής «κατακτήσεις» του Άρη αλλά και τους τομείς στους οποίους χρειάζεται βελτίωση η ομάδα.

Ο Άρης προετοιμάζεται ενόψει του αγώνα (11/11, 20:00) με τη Ρίγα Ζέλι με τον οποίον θα ολοκληρωθεί και ο πρώτος γύρος της κανονικής διάρκειας του Eurocup. Η νίκη, παράλληλα της διατήρησης στο κυνήγι της πρωτιάς στον όμιλο, είναι ο προφανής στόχους για τους «κίτρινους». Στη media day της ΚΑΕ Άρης, ο Βασίλης Σπανούλης εξήγησε ότι η μέχρι στιγμής αποτελεσματικότητα των Λετονών δείχνει και την ικανότητά της. «Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Όλες οι ομάδες είναι καλές. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Όλες παίζουν μπάσκετ. Σεβόμαστε τον αντίπαλό μας. Εμείς πρέπει από τη μεριά μας να είμαστε αυτοί που πρέπει και να πάμε για τη νίκη».

Ο 44χρονος τεχνικός επιβεβαίωσε την επιστροφή των Ματ Μόργκαν, Λευτέρη Μποχωρίδη και αναφέρθηκε στον τομέα της άμυνας. «Τα παιδιά προπονήθηκαν και θα είναι έτοιμοι για αύριο. Η Ρίγα είναι μία ομάδα που παίζει σκληρά, τρέχει στον αιφνιδιασμό παίζει επιθετικά στην άμυνα και με επαφές. Δεν πρέπει να επηρεαστούν και να πάμε περισσότερο στα ριμπάουντ». Σχετικά με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, υποστήριξε ότι… «μετά τη διακοπή θα ξεκινήσει στις προπονήσεις» καθώς επίσης και ότι η επιστροφή του θα εξαρτηθεί από την εκτίμηση της πορείας του από το ιατρικό επιτελείο.

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε για τις μέχρι στιγμής «κατακτήσεις» της ομάδας αλλά και για πράγματα που χρίζουν βελτίωσης. «Πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά κατάλαβαν γρήγορα τη φιλοσοφία. Αρχίζει και χτίζεται μία κουλτούρα για μια ομάδα (αγωνιστικά) που μεγαλώνει και αποκτά σταθερότητα. Τα παιδιά έχουν καταλάβει τι θέλουμε. Φυσικά πρέπει να βελτιωθούμε στα ριμπάουντ, θέλουμε καλύτερους αυτοματισμούς. Γενικά είμαι ευχαριστημένος και βαδίζουμε στον σωστό δρόμο».

