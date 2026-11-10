Πονίτκα: «Το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα θα είναι πολύ δύσκολο»

Οι δηλώσεις του Ματέους Πονίτκα για το εντυπωσιακό ξεκίνημα της Μπαχτσεσεχίρ, τον Σάσα Τζόρτζεβιτς, τον ΠΑΟΚ και πολλά ακόμη.

Ο Πολωνός αθλητής της Μπαχτσεσεχίρ και άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Ματέους Πονίτκα, μίλησε εκτενώς για το εντυπωσιακό ξεκίνημα της τουρκικής ομάδας στη σεζόν, τον κόουτς Σάσα Τζόρτζεβιτς, την εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του με τον ΠΑΟΚ και τις ατομικές αλλά και συλλογικές φιλοδοξίες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πονίτκα:

Η Μπαχτσεσεχίρ έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν, με ρεκόρ 5-1 και περισσότερους από 91 πόντους ανά αγώνα. Πού οφείλεται αυτή η εικόνα;

«Η έλευση του Σάσα Τζόρτζεβιτς μάς έδωσε μεγάλη ώθηση στο αμυντικό κομμάτι. Από την άμυνα ξεκινά η καλή επίθεση και ουσιαστικά εφαρμόσαμε όλα όσα δουλέψαμε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Έχουμε δημιουργήσει συγκεκριμένους αμυντικούς κανόνες, ενώ στην επίθεση διαθέτουμε πολύ ταλέντο και ευελιξία. Ο προπονητής γνωρίζει πώς να αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά κάθε παίκτη και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Σάσα έχει τεράστια εμπειρία και ξέρει να διαχειρίζεται τις προσωπικότητες των αθλητών. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που κερδίζουμε και σκοράρουμε τόσο πολύ».

Πόσο σημαντική ήταν η νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ;

«Εστιάσαμε στους βασικούς δημιουργούς και στα επιθετικά όπλα του ΠΑΟΚ, προσπαθώντας να περιορίσουμε όσο περισσότερο μπορούσαμε τον σημαντικότερο παίκτη του. Ο Τσεντί Οσμάν είναι εξαιρετικός και πέτυχε 30 πόντους απέναντί μας, κάτι που δείχνει την ποιότητά του. Ωστόσο, καταφέραμε να περιορίσουμε τους υπόλοιπους παίκτες και να πάρουμε τη νίκη στην Κωνσταντινούπολη. Η αναμέτρηση του Δεκεμβρίου στην Ελλάδα θα είναι πολύ δύσκολη. Και οι δύο ομάδες διαθέτουν εξαιρετικούς προπονητές και θεωρώ πως θα κριθεί στις λεπτομέρειες και στα λάθη που θα κάνει η κάθε πλευρά».

Βρίσκεσαι στην τρίτη σου σεζόν στην Μπαχτσεσεχίρ. Τι είναι αυτό που σε έχει κάνει να αισθάνεσαι τόσο άνετα στον σύλλογο;

«Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετική κατάσταση. Η ιδιοκτήτρια, Μπεγκιούμ Γιουτζέλ, και η γενική διευθύντρια, Πινάρ Τσιλέρ Τσαγλαγιάν, κάνουν καταπληκτική δουλειά, δημιουργώντας ένα οικογενειακό περιβάλλον. Κάθε άνθρωπος που έρχεται στον σύλλογο αισθάνεται ευπρόσδεκτος και αγαπητός. Δίνουν προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια εκτός παρκέ, φροντίζουν εμάς και τις οικογένειές μας και μας προστατεύουν. Μεγαλώνουμε ως ομάδα εντός και εκτός γηπέδου. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα, μετά την αποχώρησή μου από την Παρτιζάν, ένιωσα ότι βρίσκομαι σε ένα πολύ καλό περιβάλλον. Κάθε χρόνο κάνουμε βήματα μπροστά και η οικογένειά μου αισθάνεται πολύ όμορφα στην Κωνσταντινούπολη».

Πώς είναι ο Σάσα Τζόρτζεβιτς έξω από το γήπεδο;

«Έχει τεράστια εμπειρία τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Για μένα είναι μια εξαιρετική εμπειρία να περνάω χρόνο μαζί του, καθώς τον θαύμαζα από τότε που αγωνιζόταν και παρακολουθούσα πολλά παιχνίδια του. Θυμάμαι μια συζήτηση που είχαμε το καλοκαίρι, όταν του είπα ότι το μόνο που θέλω είναι να μάθω από εκείνον. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, που ενδιαφέρεται πραγματικά για τις σχέσεις του με τους παίκτες. Δεν είναι ένας προπονητής που απλώς διαβάζει βιβλία μπάσκετ και θεωρεί ότι τα γνωρίζει όλα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει και καταφέρει πολλά στο άθλημα. Όταν μπαίνει στο γήπεδο, μεταφέρει μαζί του αυτή την αύρα».

Είναι αλήθεια ότι ο Τζόρτζεβιτς είναι εξαιρετικός αφηγητής ιστοριών; «Ναι Το απολαμβάνουμε πολύ. Μερικές φορές, όταν τρώμε όλοι μαζί μετά από έναν αγώνα, κάθεται μαζί μας και αρχίζει να μιλά για το μπάσκετ, μοιράζοντας αστείες ιστορίες από το παρελθόν. Είναι μια εμπειρία που δεν έχουν όλοι οι παίκτες την ευκαιρία να ζήσουν. Νομίζω πως όλοι μας είμαστε ευγνώμονες που μπορούμε να συνεργαζόμαστε μαζί του».

Η ευελιξία είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού σου. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να μπορείς να αγωνίζεσαι σε διαφορετικούς ρόλους; «Πάντα λέω ότι η ευελιξία μου είναι ταυτόχρονα ευλογία και κατάρα. Πολλές φορές οι προπονητές μου γνώριζαν ότι μπορούσα να καλύψω διαφορετικά κενά, σε περίπτωση τραυματισμών ή άλλων προβλημάτων. Αυτό με βοήθησε να αγωνιστώ σε πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αλλά κάποιες φορές είχε ως αποτέλεσμα να χάνεται λίγο η προσωπική μου αγωνιστική ταυτότητα. Παρ' όλα αυτά, ήμουν πάντα ομαδικός παίκτης. Για μένα το σημαντικότερο είναι να κερδίζει η ομάδα. Στην πορεία της καριέρας μου βελτιώθηκα σε πολλούς τομείς και αντιμετώπισα αρκετές απαιτητικές καταστάσεις που με έκαναν να δουλέψω ακόμη περισσότερο».

Τι κάνει την Μπαχτσεσεχίρ έναν τόσο ξεχωριστό οργανισμό; «Ο σύλλογος μεγαλώνει συνεχώς. Έχουμε δύο εξαιρετικές γυναίκες στη διοίκηση, οι οποίες προσπαθούν καθημερινά να κάνουν την ομάδα καλύτερη. Παράλληλα, διαθέτουμε μια μεγάλη βάση υποστηρικτών μέσα από τους μαθητές των σχολείων μας σε ολόκληρη την Τουρκία. Σε ορισμένα παιχνίδια έρχονται να μας παρακολουθήσουν, ενώ κάποιες φορές μάς περιμένουν ακόμη και στα ξενοδοχεία για να μας χαιρετήσουν και να βγάλουν φωτογραφίες. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις πώς το μπάσκετ μπορεί να επηρεάσει τους νέους ανθρώπους και να τους φέρει πιο κοντά τόσο στον αθλητισμό όσο και στη γνώση».

Πόσο διαφορετικό περιμένεις το EuroCup στο δεύτερο μισό της κανονικής περιόδου; «Κάθε παιχνίδι στο EuroCup είναι πολύ δύσκολο και απαιτητικό. Όλοι γνωρίζουν ότι μία νίκη μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας εξαιρετικής πορείας. Υπάρχει πολύ ταλέντο στη διοργάνωση, καθώς αρκετοί παίκτες τη χρησιμοποιούν ως ευκαιρία για να κάνουν το επόμενο βήμα προς την Ευρωλίγκα. Στον δεύτερο γύρο, οι ομάδες γνωρίζουν καλύτερα η μία την άλλη και μπορούν να προσαρμόσουν την τακτική τους τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Πιστεύω ότι ο συνδυασμός ταλέντου και πειθαρχίας θα είναι καθοριστικός από εδώ και πέρα».

Η Μπαχτσεσεχίρ έφτασε στα ημιτελικά το 2025 και το 2026. Υπάρχει η φιλοδοξία να κάνει το επόμενο βήμα το 2027; «Φυσικά Αυτό αποτελεί πάντα ένα επιπλέον κίνητρο. Την πρώτη χρονιά βρεθήκαμε μόλις δύο δευτερόλεπτα μακριά από τον τελικό, όταν προηγούμασταν στην έδρα της Γκραν Κανάρια. Την περασμένη σεζόν, η Μπεσίκτας μάς νίκησε δύο φορές και ήταν κάτι πολύ επώδυνο. Ωστόσο, μαθαίνεις περισσότερα μέσα από τις δύσκολες ήττες. Έχουμε μια ομάδα με παίκτες που διαθέτουν μεγάλο κίνητρο και θέλουν πραγματικά να φτάσουν μέχρι το τέλος. Στην Πολωνία λέμε ότι χρειάζονται τρεις προσπάθειες για να τα καταφέρεις. Αυτή είναι η τρίτη μας και πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας. Βέβαια, ο δρόμος είναι μακρύς και πολλά μπορούν να συμβούν. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε μόνο τα επόμενα παιχνίδια και όχι τι θα γίνει τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο».