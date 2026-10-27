Όσμαν: «Δεν τα καταφέραμε στην 4η περίοδο»

Ο Τσέντι Όσμαν έκανε μεγάλη προσπάθεια κόντρα στη Μπαχτσεσεχίρ, έχοντας 30 πόντους και μετά το τέλος του αγώνα, μίλησε για την ήττα του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε μετά το τέλος του αγώνα..

Για την εικόνα του ΠΑΟΚ και όσα μπορεί να κερδίσει από αυτή την αναμέτρηση: «Ήταν σίγουρα ένα σπουδαίο παιχνίδι. Γνωρίζαμε τι είδους αγώνα έπρεπε να περιμένουμε και θεωρώ ότι όλοι ήμασταν έτοιμοι και απόλυτα συγκεντρωμένοι. Υπήρχαν στιγμές που οι αντίπαλοί μας ξέφυγαν στο σκορ, όμως ο τρόπος που παίξαμε στην τέταρτη περίοδο ήταν πραγματικά πολύ καλός. Παλέψαμε τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα και στο τέλος δώσαμε στους εαυτούς μας την ευκαιρία να κερδίσουμε. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, αλλά υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό το παιχνίδι».

Για τα άσχημα διαστήματα του ΠΑΟΚ: «Αυτά συμβαίνουν. Παίζουμε μπάσκετ και δεν είναι δυνατόν να ολοκληρώσεις έναν αγώνα χωρίς λάθη. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι λαθών και είναι δεδομένο ότι θα κάνουμε λάθη. Το σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτά. Νομίζω ότι ειδικά στην τέταρτη περίοδο κάναμε εξαιρετική δουλειά, επιστρέψαμε στο παιχνίδι και δώσαμε στους εαυτούς μας την ευκαιρία να διεκδικήσουμε τη νίκη».

Για το αν θεωρεί την ήττα χαμένη ευκαιρία στη μάχη για την πρώτη θέση του ομίλου στο EuroCup: «Όχι, υπάρχουν ακόμη πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Στο μπάσκετ θα υπάρχουν καλές και κακές βραδιές. Συνεχίζουμε και προχωράμε παρακάτω. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας».