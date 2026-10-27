Μπαχτσεσεχίρ - ΠΑΟΚ 84-81: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση Μπαχτσεσεχίρ - ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ έφτασε πολύ κοντά στη μεγάλη ανατροπή, αλλά δεν μπόρεσε να φύγει από την Τουρκία με το θετικό αποτέλεσμα. Φιλοξενήθηκε από την Μπαχτσεσεχίρ για την 5η αγωνιστική του EuroCup και γνώρισε την ήττα με 84-81.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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