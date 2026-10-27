Τζόρτζεβιτς: «Ήταν μια ωραία μονομαχία Φλιν με Όσμαν»

Ο προπονητής της Μπαχτσεσεχίρ, Σάσα Τζόρτζεβιτς, κράτησε τη νίκη επί του ΠΑΟΚ (84-81), αλλά αναφέρθηκε και στους πρωταγωνιστές.

Ο Τσέντι Όσμαν είχε 30 πόντους στην πατρίδα του, κόντρα στη Μπαχτσεσεχίρ, με τον σταρ της τουρκικής ομάδας, Μαλακάι Φλιν, να έχει 28 σουτ, για τη νίκη με 84-81. Ο έμπειρος Σέρβος τεχνικός, μίλησε τόσο για το παιχνίδι όσο και τη μεγάλη... μάχη των δύο παικτών.

«Φυσικά και είμαι χαρούμενος για τη νίκη, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να το έχουμε τελειώσει νωρίτερα. Έπρεπε να έχουμε παίξει πιο κυνικά, με πιο ασφαλή τρόπο και με μεγαλύτερη συναίσθηση, για το πως πρέπει να κλείνεις τέτοιου είδους παιχνίδια. Ένιωθα ότι απλά περιμέναμε να τελειώσει ο χρόνος, περίπου 3:30 λεπτά, όταν ήμασταν στο +17 και αυτό, δεν πρέπει να συμβαίνει κόντρα σε μεγάλους αντιπάλους. Ένιωσα ότι απλά σταματήσαμε, επιτρέψαμε στον ΠΑΟΚ να επιστρέψει, με γρήγορες αποφάσεις. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ είναι εξαιρετική ομάδα, ήταν μία μονομαχία ανάμεσα στον Όσμαν και τον Φλιν και ο Ριντ βέβαια έκανε ένα καλό παιχνίδι. Ήταν ωραίο να βλέπεις τέτοιες ατομικές εμφανίσεις, ωστόσο πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι ως το τέλος. 2-3 μέρες πριν, παίξαμε με τη Μπεσίκτας, σπαταλήσαμε πολλή ενέργεια, είχαμε κάποιους παίκτες με λιγότερη ενέργεια. Κρατάμε τη νίκη και προχωράμε» είπε αρχικά, ενώ σε ερώτηση για το αν λέει κάτι για τη συνέχεια του ομίλου, το γεγονός ότι η ομάδα του απώλεσε διαφορά 17 πόντων και νίκησε με 3, απάντησε...

«Η διοργάνωση έχει ακόμα πολύ δρόμο. Πρέπει πάντα να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, να βλέπουμε τι έχουμε μπροστά μας. Ο κόσμος μιλάει, τα media, που είναι πολύ ενδιαφέρον, δημιουργείται ενθουσιασμός, αλλά για εμάς που είμαστε στο γήπεδο, ξέρουμε ότι τα πάντα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν πρέπει να είσαι... ερωτευμένος με την προοπτική σου. Πρέπει να το δείχνεις. Όπως σε παιχνίδια σαν το σημερινό, πρέπει να το κλείσεις νωρίτερα, με μεγαλύτερη διαφορά. Αυτό είναι που έχουμε όμως τώρα και κοιτάμε μπροστά».

