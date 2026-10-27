Μπαχτσεσεχίρ: Το γεμάτο αστέρια ρόστερ, ο Τζόρτζεβιτς και η δίψα για το EuroCup!

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει μια από τις μεγάλες του... αντιπάλους για την κατάκτηση του Eurocup, Μπαχτσεσεχίρ (19:00), με τους Τούρκους να έχουν και φέτος, υψηλές προσδοκίες.

Η Μπαχτσεσεχίρ μπαίνει στη σεζόν 2026-27 με ξεκάθαρο στόχο. Να πρωταγωνιστήσει στο EuroCup, αλλά να κατακτήσει το τρόπαιο και να εξασφαλίσει την επιστροφή της στη EuroLeague. Ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης έχει επενδύσει σε ένα ρόστερ με ποιότητα, βάθος και εμπειρία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πορεία μέχρι το τέλος, ενώ πρόκειται για έναν οργανισμό που έχει σχολεία και κολλέγια σε όλη τη χώρα με χιλιάδες μαθητές και φοιτητές.

Η απόφαση για Τζόρτζεβιτς

Η πρόσληψη του Σάσα Τζόρτζεβιτς αποτελεί σημείο αναφοράς για το νέο εγχείρημα. Ο Σέρβος τεχνικός γνωρίζει όσο λίγοι τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχει διαχειριστεί ομάδες με πρωταγωνιστικούς στόχους και διαθέτει την εμπειρία που απαιτείται για να οδηγήσει ένα φιλόδοξο σύνολο σε τίτλους.

Η θητεία του πάγκους όπως της Εθνικής Σερβίας, του Παναθηναϊκού, της Φενέρμπαχτσε κ.α., του έχουν προσφέρει πολύτιμες παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Τώρα καλείται να ενώσει ένα πλούσιο ρόστερ, να ξεκαθαρίσει τους ρόλους και να προσπαθήσει να διατηρήσει τις απαραίτητες ισορροπίες.

Πολλές λύσεις και διαφορετικά χαρακτηριστικά στην περιφέρεια

Η περιφέρεια της Μπαχτσεσεχίρ διαθέτει ποιότητα, ταχύτητα και πληθώρα επιλογών. Ο Μαλακάι Φλιν, με εμπειρία από το NBA και σημαντική παρουσία στο EuroCup, αναμένεται να έχει κομβικό ρόλο τόσο στη δημιουργία όσο και στο σκοράρισμα. Πρόσφατα, έγινε κάτοχος τουρκικού διαβατηρίου και ουσιαστικά μετά τον Τσέντι Όσμαν είναι ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της διοργάνωσης.

Ο Αλέξα Αβράμοβιτς προσθέτει ένταση, πίεση στην άμυνα και εμπειρία από το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ ο Μαρκίς Ριντ αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες επιθετικές λύσεις. Ο Αμερικανός αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής περιόδου του τουρκικού πρωταθλήματος στις δύο προηγούμενες σεζόν, με την Τόφας και την Τραμπζονσπόρ αντίστοιχα.

Τις επιλογές του Τζόρτζεβιτς συμπληρώνουν οι Κενάν Σιπάχι και Ισμέτ Ακπινάρ, προσφέροντας επιπλέον δημιουργία και οργάνωση, ενώ ο Ματέους Πονίτκα, μετά την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, έχει βγει το λιμάνι του στην Πόλη κι έχει γίνει αρχηγός της Μπαχτσεσεχίρ.

Δύναμη, μέγεθος και εμπειρία στη ρακέτα

Η ποιότητα δεν περιορίζεται στην περιφέρεια. Ο Τρέβιον Γουίλιαμς αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς κοντά στο καλάθι, χάρη στη δύναμη, την παρουσία του στα ριμπάουντ και την ικανότητά του να συμμετέχει ενεργά στην επίθεση. Η παραμονή του διατηρεί ένα σημαντικό κομμάτι της περσινής αγωνιστικής ταυτότητας.

Ο Τάιλερ Κάβανο προσφέρει μέγεθος και αξιόπιστο σουτ από την περιφέρεια, ενώ οι Νταμιάν Ίνγκλις και Αιζάια Μάικ (αμφίβολος για σήμερα) ενισχύουν την αθλητικότητα και την ευελιξία της γραμμής των ψηλών. Στο ρόστερ προστέθηκε και ο Λούκα Μίτροβιτς, μια κίνηση που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο στη ρακέτα. Ο Σέρβος ψηλός έχει καταγράψει 197 συμμετοχές στη EuroLeague και φέρνει μαζί του εμπειρία, ποιότητα και μεγαλύτερο βάθος στις επιλογές του Τζόρτζεβιτς.

Οι χαμένες ευκαιρίες ως καύσιμο για τη νέα προσπάθεια

Η Μπαχτσεσεχίρ έχει ήδη αποδείξει ότι ανήκει στις υπολογίσιμες δυνάμεις του EuroCup. Οι δύο διαδοχικές παρουσίες μέχρι τα ημιτελικά επιβεβαιώνουν την αγωνιστική της πρόοδο, όμως η κατάκτηση του τίτλου εξακολουθεί να αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο.

Την περασμένη σεζόν, η πορεία της ολοκληρώθηκε απέναντι στην Μπεσίκτας, στη σειρά των ημιτελικών. Η αποτυχία αυτή ανέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την πρόκληση της νέας χρονιάς. Η ποιότητα και το βάθος πρέπει να μετατραπούν σε αποτελεσματικότητα στα παιχνίδια που κρίνουν τίτλους και προκρίσεις.

Για την Μπαχτσεσεχίρ, το EuroCup δεν είναι απλώς μια ευκαιρία διάκρισης. Η κατάκτηση του τροπαίου συνδέεται άμεσα με την επιστροφή στη EuroLeague και εξηγεί την προσπάθεια που έγινε για τη δημιουργία ενός ρόστερ υψηλών προδιαγραφών, καθώς παρότι υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, δε μπήκε στη διαδικασία απόκτησης franchise, αφού ως ένας σύλλογος με μια δεκαετία ζωής, δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό της fan base σε μια πόλη με συλλόγους όπως η Φενέρμπαχτσε, η Γαλατασαράι και η Μπεσίκτας.

Η Μπαχτσεσεχίρ διαθέτει προπονητή με εμπειρία, λύσεις σε κάθε θέση και παίκτες με εμπειρία. Φαίνεται πλέον όλα τα εφόδια για να μετατρέψει τη φιλοδοξία σε πράξη και να διεκδικήσει το πρώτο EuroCup της ιστορίας της.