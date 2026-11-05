Η πρώτη διάγνωση για τοn Ματ Μόργκαν αναφέρει «διάστρεμμα» και απόψε (5/11) θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού.

Ο Άρης υποχρεώθηκε να αγωνιστεί δίχως τον Ματ Μόργκαν στο συντριπτικό μέρος του δεύτερου ημιχρόνου με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ και η απουσία του Αμερικανού γκαρντ ήταν εμφανέστατη στον τρόπο λειτουργίας του γκρουπ στην επίθεση. Δεν ήταν μόνο οι δέκα πόντοι που σημείωσε ο έμπειρος γκαρντ, παράλληλα της παροχής του μακρινού σουτ, όσο και το γεγονός ότι η απουσία του διευκόλυνε την άμυνα της ισραηλινή ομάδα στον τομέα των προσεγγίσεων.

Καθόλου τυχαία, ο Άρης δεν είχε την ίδια επιθετική παραγωγή στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα, σε συνδυασμό με την απουσία του Βασίλη Τολιόπουλου αλλά και την αποβολή του Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς, χρειάστηκε να παίξει για διάστημα 15 αγωνιστικών λεπτών δίχως τους κλασικούς χειριστές αλλά και εκτελεστές του.

Το ζήτημα πλέον για τον Ματ Μόργκαν έχει να κάνει με τον βαθμό του διαστρέμματος που υπέστη. Μετά το παιχνίδι με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ, ο Αμερικανός αποχώρησε με ενοχλήσεις και απόψε (5/11) θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία ούτως ώστε να διευκρινιστεί ο βαθμός του διαστρέμματος.

Υπό αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη η μη διαθεσιμότητά του για την εκτός έδρας αναμέτρηση (7/11, 15:00) με τη Δόξα στη Λευκάδα. Κατά πάσα πιθανότητα θα χάσει και το παιχνίδι με τη Ρίγα Ζέλι. Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να φανεί και ο βαθμός του διαστρέμματος και στη συνέχεια θα αποσαφηνιστεί το χρονικό διάστημα της απουσίας του.