Η ταχύτητα παιχνιδιού, ο επιθετικός πλουραλισμός και οι αμυντικές επιδόσεις είναι τρία από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από τον Άρη στον πρώτο γύρο του Eurocup.

Τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στο πρώτο σκέλος του μακροπρόθεσμου αγωνιστικού σχεδίου του Άρη. Περισσότερο «κουμπώνουν» στο περιεχόμενο των εξαγγελιών στις οποίες είχαν προχωρήσει τόσο ο Βασίλης Σπανούλης όσο και ο Νίκος Ζήσης, ως προς το στιλ μπάσκετ που θα πρεσβεύει η ομάδα. Ξεκινώντας από την ταχύτητα στο παιχνίδι της και συνεχίζοντας τον επιθετικό πλουραλισμό αλλά με κύριο άξονα την ικανότητά της στην άμυνα και τη δημιουργία στην επίθεση μέσα (είτε) από την αύξηση κατοχών (είτε) από κλεψίματα μπάλας.

Στη γενική εικόνα, ο Άρης διαθέτει την 4η καλύτερη άμυνα του Eurocup με παθητικό 539 πόντων. Στην ειδική, είναι η δεύτερη καλύτερη στην άμυνα ανά εκατό κατοχές πίσω από τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ η οποία – βάσει αριθμών – μέχρι στιγμής πρωτοπορεί στις λίστες. Αυτό το στοιχείο δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία σ’ ένα εξίσου σπουδαίο.

Στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης, ο Άρης πήρε το 22.3% των πόντων του μέσα από τα λάθη του αντιπάλου . Κοινώς, δεν αρκεί να αναγκάσεις τον αντίπαλο σε πολλά λάθη αλλά επιδιώκεται η αξιοποίηση αυτών και μέχρι στιγμής ο Άρης το κάνει μέσα από την πίεση που ασκεί κι ενώ βρίσκεται σε κατάσταση άμυνας, δημιουργεί προϋποθέσεις στην επίθεση.

Στον αντίστοιχο τομέα στην επίθεση (ανά εκατό κατοχές) οι «κίτρινοι» βρίσκονται στην 5η θέση πίσω από της Μπαχτσέσεχιρ, Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Τενερίφη και Νάπολι. Στη δε αναλογία άμυνας/επίθεσης ανά 100 κατοχές οι «κίτρινοι» είναι στο +18 μαζί με την Τενερίφη και πίσω από τις Μπαχτσέσεχιρ και Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Καθόλου τυχαία, στις δηλώσεις του πριν την απολαυστική νίκη επί της Ρίγα Ζέλι, ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε σε δύο πράγματα που χρίζουν βελτίωσης (στο σετ παιχνίδι). Στους αυτοματισμούς στην επίθεση καθώς μέσα από τη συγκεκριμένη ανάπτυξη θα αναβαθμιστεί το επίπεδο λειτουργίας αλλά και στον τομέα των ριμπάουντ.

Η τελευταία άποψη τεκμηριώνεται μέσα από τους αριθμούς καθώς, πλην του αγώνα με τη Ρόστοκ, ο Άρης ολοκλήρωσε παιχνίδια με μειονέκτημα στους πόντους δεύτερης ευκαιρίας. Μέσα από αυτούς αναδεικνύεται η απώλεια αμυντικών ριμπάουντ αμυντικού ριμπάουντ (σ. σ. που προφανώς αφορά όλη την ομάδα και όχι μόνο τους ψηλούς) αλλά και η ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης των δεύτερων ευκαιριών.

Έξι παίκτες έχουν διψήφιο αριθμό πόντων

Αυτός ήταν και ο κύριος αγωνιστικός στόχος. Στο σύγχρονο μπάσκετ, καμία ομάδα δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην ικανότητα σκοραρίσματος ενός ή δύο παικτών αλλά στο σύνολο. Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου του Eurocup, έξι παίκτες του Άρη είναι διψήφιοι. Στο ξεκίνημα της διοργάνωσης κι έως ότου… πάρουν μπρος οι Ματ Μόργκαν (15.5) και Άνταμ Μοκόκα (10), χρειάστηκε να βάλει πλάτη ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ (14.4) ο οποίος πλέον νιώθει πιο άνετα μοιράζαντας την μπάλα.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος (10.5) διανύει καλή αγωνιστική περίοδο καθώς ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς συνδυάζει τη δημιουργία με το σκοράρισμα (13.5π). Ο δε Ι Τζέι Λιντέλ δεν κατατάσσεται μόνο στη λίστα των καλύτερων αμυντικών της διοργάνωσης αλλά προσφέρει και 10.1 πόντους ανά παιχνίδι. Σπουδαιότερο όλων είναι ότι ο καθένας από τους παραπάνω μπορεί να «κουβαλήσει» τον ρόλο του πρωταγωνιστή της μιας βραδιάς.