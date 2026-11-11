Λιντέλ: «Σαν να παίζαμε σε... πρεμιέρα - Ανυπομονώ για το ματς κόντρα στον Ολυμπιακό»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ι Τζέι Λίντελ μετά την επικράτηση του Άρη κόντρα στη Ρίγα Ζέλι.

Ο Άρης ισοπέδωσε με 105-81 τη Ρίγα Ζέλι στο «Αλεξάνδρειο» και πέτυχε την έκτη του νίκη στο φετινό EuroCup.

Ο Ι Τζέι Λίντελ είχε σημαντική συνεισφορά στην επικράτηση του Άρη ξεχωρίζοντας με την παρουσία του στο παρκέ μετρώντας 11 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης μίλησε στη flash interview, όπου δήλωσε:

«Βγήκαμε σαν να παίζαμε… πρεμιέρα. Είχαμε αρκετή διάθεση. Ημασταν πολύ καλοί στην άμυνα και αυτό μας βοήθησε στην επίθεση».

Όσον αφορά για τη συνέχεια και το ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στον Ολυμπιακό στο Αλεξάνδρειο, σημείωσε: «Είναι πολύ σημαντική νίκη η σημερινή και ανυπομονώ πλέον για το παιχνίδι της Κυριακής».