Καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για την παραχώρηση του Αλεξανδρείου στην ΚΑΕ Άρης, η τελευταία δεν ασχολείται με ανακοινώσεις μικροπολιτικής.

Η πρόσφατη ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ και η δημόσια αντίρρηση για την παραχώρηση του Αλεξανδρείου στην ΚΑΕ Άρης για τα επόμενα 49 χρόνια ξάφνιασε, ενδεχομένως όμως και να μην εξέπληξε τους «κίτρινους». Σίγουρα δεν θα τους οδηγήσει στη συμμετοχή σε κανένα γαϊτανάκι δημόσιας αντιπαράθεσης γιατί δεν έχουν σκοπό να ρίξουν ούτε σταγόνα νερού στον μύλο της αντιπαλότητας, ούτε υφίστανται εσωτερικά ζητήματα στον Άρη ούτως ώστε να χρειάζεται η δήλωση παρουσίας, μέσω μιας θλιβερής ανακοίνωσης. Πρεσβεύουν διαφορετικά ιδανικά, είναι άλλη η κουλτούρα τους. Ούτε επίσης έχουν σκοπό να ανοίξουν τα συρτάρια και να ανασύρουν στοιχεία, με ευεργετικές νομοθετικές διατάξεις κτλ. Στόχος είναι η πρόοδος του club.

Καθόλου τυχαία, η ΚΑΕ Άρης – έπειτα από εσωτερική συζήτηση που έλαβε χώρα τόσο μετά τον αγώνα με τη Ρίγα Ζέλι όσο και σήμερα (12/11) – αποφάσισε να μην ασχοληθεί. Το βλέμμα της και κυρίως το ενδιαφέρον της είναι επικεντρωμένα στις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν στο Αλεξάνδρειο οι οποίες δεν υπερβαίνουν απλά την υποχρέωση των 1.5 εκατ. ευρώ (αυτά τα χρήματα ήδη έχουν επενδυθεί), αλλά στον κύριο όγκο του κεφαλαίου που ήδη έχει υπολογιστεί και αποσκοπεί στη μεταμόρφωση του εμβληματικού γηπέδου.

Οι αντιρρήσεις εξάλλου μάλλον εκφράζονται από φορείς που δεν έχουν διαβάσει το σύνολο των τμημάτων του άρθρου και κυρίως δεν γνωρίζουν την «καθημερινότητα» και τις ανάγκες του γηπέδου ούτως ώστε να αντιληφθούν ότι η παραχώρηση του Αλεξανδρείου για 49 χρόνια είναι προς όφελος τόσο του Άρη όσο και της Πολιτείας και κυρίως της τελευταίας. Αν το είχαν κάνει, θα γνώριζαν ότι έως και πριν από έναν χρόνο η κατάσταση του γηπέδου ήταν θλιβερή, γεμάτη υγρασία και μ' ένα σωρό χώρους που χρειάζονταν συντήρηση, αλλά και την επένδυση της ΚΑΕ Άρης .

Θα γνώριζαν επίσης ότι η Πολιτεία αποδεσμεύεται από τα ετήσια έξοδα συντήρησης του γηπέδου (ήτοι περίπου 400.000 ευρώ). Θα ήξεραν επίσης ότι ακόμη και στο ενδεχόμενο εξόδου από τη σύμβαση (μετά τη συμπλήρωση της 6ετίας) από την πλευρά της ΚΑΕ Άρης, αυτομάτως η Πολιτεία θα παραλάβει, όχι απλά, ένα αναβαθμισμένο γήπεδο αλλά ένα κλειστό 60 ετών το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιταγές.

Για τους παραπάνω λόγους αλλά και ευθυγραμμισμένη στην προοπτική της αγωνιστικής και εταιρικής εξέλιξης – και όχι βυθισμένη στην μικροπολιτική και την ενίσχυση της αντιπαλότητας – η ΚΑΕ Άρης δεν αντέδρασε και δεν έχει σκοπό να το πράξει. Παρότι εκφράστηκε μία θέση η οποία καταδικάστηκε πανελληνίως.

Μιλώντας επί του θέματος (σε διαδικτυακή ενημερωτική εκπομπή), ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, μετά το βλέμμα έκπληξης για την ανακοίνωση σημείωσε μεταξύ άλλων ότι… «στη δημοκρατία που ζούμε είναι ευπρόσδεκτη κάθε άποψη…. Εγώ μπορώ να καταλάβω από μια οπτική διαφορετική και την ανησυχία του ΠΑΟΚ και τα εσωτερικά θέματα πόλης που μπορεί αν υπάρχουν και να δικαιολογήσω σ’ ένα επίπεδο μια αντίδραση. Όμως, τον πρώτο και τελευταίο λόγο τον έχει η Πολιτεία. Ο Άρης είναι μια μεγάλη και εμβληματική ομάδα. Είναι αυτή που έφερε το μπάσκετ και οφείλουμε πολλά στον Άρη. Κι όπως η Πολιτεία λειτούργησε ευεργετικά απέναντι στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό τώρα με δικές μου υπογραφές, στην ΑΕΚ επίσης με υπογραφή δική μου…

… Η Πολιτεία από την πρώτη μέχρι τελευταία στιγμή εισηγείται θετικά για τον Άρη γιατί πρέπει να πάρει ο Άρης αυτό που του αξίζει. Το γήπεδο αυτό ουσιαστικά το είχε ο Άρης. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Το είχε χρόνια. Μια τυπικά νομοθετική ρύθμιση γίνεται. Την ίδια στιγμή όμως, ετοιμάζουμε ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε στο Καυτανζόγλειο. 11.5 εκατομμύρια ευρώ (επένδυσης) και πέρασαν όλες οι υπογραφές… Θα ωφεληθεί ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και όλα τα αθλητικά σωματεία που είναι μέσα στο Καυτανζόγλειο», είπε.

Εν τέλει, η ΚΑΕ Άρης έχει άλλες προτεραιότητες και σε καμία περίπτωση δεν έχει σκοπό να δώσει αξία σε πράγματα που δίνουν «μικρά» στη δική της αντίληψη. Η αγωνιστική πορεία της ομάδας παράλληλα της οριστικοποίησης του συνόλου των ενεργειών που αφορούν τις γηπεδικές εγκαταστάσεις κι έχουν εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση, είναι οι προτεραιότητες.