Άρης: Υπέστη διάστρεμμα ο Ματ Μόργκαν
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Ο Ματ Μόργκαν υπέστη διάστρεμμα στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου του αγώνα με τη Χαποέλ κι αυτός είναι ο λόγος που δεν χρησιμοποιήθηκε στην εξέλιξή του.
Σα να μην έφτανε η απουσία του Βασίλη Τολιόπουλου αλλά και η αποβολή του Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς, ο Άρης στερήθηκε των υπηρεσιών του Ματ Μόργκαν στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Χαποέλ. Ο Αμερικανός υπέστη διάστρεμμα στο 22ο λεπτό και καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει παρακολούθησε την εξέλιξη του αγώνα από τον πάγκο. Ο Μόργκαν θα υποβληθεί μάλιστα σε εξετάσεις με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα.
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