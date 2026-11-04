Σπανούλης: «Μ’ εκνεύρισαν τα επιθετικά ριμπάουντ»

Ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε περήφανος για την προσπάθεια των παικτών του και μίλησε για τους τραυματισμούς και τις αποβολές που έπαιξαν ρόλο στην ήττα του Άρη.

Ο προπονητής του Άρη δεν θέλησε να πει πολλά στο flash interview μετά την ήττα από τη Χάποελ. «Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου», σημείωσε απλά. Είπε όμως πολλά περισσότερα στη συνέντευξη Τύπου. «Συγχαρητήρια στη Χάποελ για τη νίκη και συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Είχαμε πολλά άτυχα γεγονότα. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε τράβηγμα, ο Ματ Μόργκαν γύρισε τον αστράγαλο του και ο Νένο Ντιμιτρίεβιτς αποβλήθηκε. Μείναμε δίχως τρεις παίκτες που είναι εκτελεστές και δημιουργοί», είπε και ρωτήθηκε για τη διαφορά και αν θα παίξει ρόλο στην εξέλιξη της διοργάνωσης. «Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα αλλά να επιστρέψουμε, να ξεκουραστούμε και να ετοιμαστούμε για τον αγώνα με τη Λευκάδα».

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε για την αποβολή του Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς κι αν ο ίδιος εκνευρίστηκε με την αντίδραση του παίκτη του. «Καμία σχέση, κανένας εκνευρισμός. Ο Νένο έκανε κάτι που δεν έπρεπε να κάνει και αποβλήθηκε από το παιχνίδι. Δέχθηκε ένα βρώμικο σκριν από τον ψηλό της Χάποελ και έκανε κάτι που δεν θα έπρεπε να κάνει. Οι διαιτητές έχασαν αυτή την παράβαση, όμως δεν θα έπρεπε να αντιδράσει έτσι».

Ρωτήθηκε για τη σκληράδα του αγώνα και απάντησε… «και οι δύο ομάδες έπαιξαν σκληρά. Όταν τρεις βασικοί παίκτες βγαίνουν εκτός, είναι δύσκολο. Μπήκαν όλοι οι υπόλοιποι, έδωσαν τα πάντα». Σχετικά με τους τραυματίες σημείωσε ότι… «θα μιλήσω με το ιατρικό επιτελείο», για να συμπληρώσει. «Κάθε παιχνίδι είναι το ίδιο για εμάς. Αντιμετωπίσαμε τραυματισμούς και φάουλ, όμως έβαλαν πολύ δύσκολα σουτ. Εκτελέσαμε λάθος, δώσαμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ και αυτό είναι κάτι που με εκνεύρισε. Είναι φυσιολογικό να χάσεις και κάποια παιχνίδια, όμως κάθε ήττα θα μας κάνει καλύτερους».

Σχετικά με τα θετικά στοιχεία που μπορεί να κρατήσει, είπε: «Παίξαμε εξαιρετικά σε κάποια σημεία του αγώνα. Στο τρίτο δεκάλεπτο χάσαμε ελεύθερα σουτ και μετά άρχισαν τα προβλήματα, με την αποβολή και τραυματισμούς. Αυτά συμβαίνουν, δεν μπορείς πάντα να ζητάς το απόλυτο. Υπάρχει και το παιχνίδι του δευτέρου γύρου και τα υπόλοιπα ματς».