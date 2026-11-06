Άρης: Η καθησυχαστική ενημέρωση για τον Ματ Μόργκαν
Ο Αμερικανός γκαρντ δεν υπολογίζεται για τον εκτός έδρας αγώνα (7/11, 15:00) με τη Δόξα Λευκάδας έπειτα από τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν την αρχική εκτίμηση περί διαστρέμματος.
Στην ενημέρωσή της, η ΚΑΕ Άρης ανέφερε ότι η κατάσταση του έμπειρου γκαρντ θα εκτιμάται καθημερινώς, δίχως να διευκρινίσει το διάστημα της απουσίας του παίκτη. Μετά τον αγώνα με τη Δόξα Λευκάδας ο Άρης θα υποδεχθεί (11/11) τη Ρίζα Ζέλι και στη συνέχεια τον Ολυμπιακό (15/11).
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