Η ΚΑΕ Άρης επιβεβαίωσε το διάστρεμμα του Ματ Μόργκαν και στην ενημέρωσή της ανέφερε ότι η κατάσταση του παίκτη θα εκτιμάται σε καθημερινή βάση.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν υπολογίζεται για τον εκτός έδρας αγώνα (7/11, 15:00) με τη Δόξα Λευκάδας έπειτα από τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν την αρχική εκτίμηση περί διαστρέμματος.

Στην ενημέρωσή της, η ΚΑΕ Άρης ανέφερε ότι η κατάσταση του έμπειρου γκαρντ θα εκτιμάται καθημερινώς, δίχως να διευκρινίσει το διάστημα της απουσίας του παίκτη. Μετά τον αγώνα με τη Δόξα Λευκάδας ο Άρης θα υποδεχθεί (11/11) τη Ρίζα Ζέλι και στη συνέχεια τον Ολυμπιακό (15/11).