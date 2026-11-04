Η Χάποελ Ιερουσαλή επικράτησε του Άρη με 84-73 στη Σερβία και ανάγκασε την ομάδα της Θεσσαλονίκης να υποπέσει στην πρώτη της ήττα στο EuroCup.

Έχοντας πολλά προβλήματα ο Άρης δεν τα κατάφερε στο Βελιγράδι και υπέστη την πρώτη του ήττα στο EuroCup από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ με 84-73.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη... πλήρωσε τα λάθη που έκανε κυρίως στο τελευταίο δεκάλεπτο και δεν μπόρεσε να φύγει με το «διπλό» από τη Σερβία, ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα έχασε τον Ντιμιτρίεβιτς (αποβλήθηκε) και τον Μόργκαν (τραυματίστηκε).

Πρώτος σκόρερ για τους Θεσσαλονικείς ο Μοκόκα με 13 πόντους.

Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης: Η εξέλιξη του αγώνα

«Μουδιασμένος» και άστοχος ήταν ο Άρης στο πρώτο τετράλεπτο (0/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα) και έμεινε από νωρίς πίσω στο σκορ (0-8, 4'). Ο Λιντέλ και ο Μήτρου-Λονγκ με δύο σερί τρίποντα, μείωσαν για την ομάδα της Θεσσαλονίκης (12-8, 5').

Ο Άρης στη συνέχεια βελτίωσε την άμυνά του και εξακολούθησε να είναι εύστοχος έξω από τη γραμμή των 6.75μ, με τον Ρόμπινσον-Ερλ να ευστοχεί σε δύο σερί τρίποντα και να ισοφαρίζει (16-16, 9'), ενώ ο Μόργκαν έβαλε μπροστά τον Άρη στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (18-19, 10').

Το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου βρήκε τις δύο ομάδες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ (20-21, 12'). Ο Άρης με τον Μόργκαν να κάνει τη διαφορά μπόρεσε να πάρει... αέρα έξι πόντων (22-28, 14'), κυκλοφορώντας εξαιρετικά την μπάλα στο μπροστινό μέρος του παρκέ.

E.J Liddell went SKY HIGH for that block 🚀🤯 @ARISBCgr | #RoadToGreatness https://t.co/24by2ij3m3 — BKT EuroCup (@EuroCup) November 4, 2026

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέχισε να παίζει καλή άμυνα και μπόρεσε να διατηρήσει διαφορά, με τον Ντιμιτρίεβιτς να κάνει το (28-36, 17').

Προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς βελτίωσε την εικόνα του και μπόρεσε να μειώσει, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με -5 (35-40, 20').

Absolutely SWATTED by Khem Birch! 🖐️ @ARISBCgr https://t.co/WaypP9Uisb — BKT EuroCup (@EuroCup) November 4, 2026



Μετά την ανάπαυλα η Χάποελ Ιερουσαλήμ εκμεταλλεύτηκε τη βιασύνη και τις λάθος επιλογές του Άρη στην επίθεση και πήρε πίσω το προβάδισμά της, με τον Σμιθ να διαμορφώνει το (47-42, 23').

Η προβληματική εικόνα του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίστηκε και οι Ισραηλινοί μπόρεσαν να αυξήσουν περισσότερο την απόσταση του σκορ (53-44, 24'), με το επιμέρους σκορ των γηπεδούχων να είναι 18-4!

Οι Θεσσαλονικείς ανάγκασαν τη Χάποελ Ιερουσαλήμ σε τρεις λανθασμένες επιλογές στην επίθεσή τους, με τον Ρόμπινσον-Ερλ και τον Μήτου-Λονγκ να δίνουν... ανάσες στην ομάδα τους, αφού ευστόχησαν σε τρίποντα, διαμορφώνοντας το (53-50, 27'). Το τρίτο δεκάλεπτο, έκλεισε με τον Λιντέλ να πετυχαίνει τρομερό φόλοου δίποντο και να μειώνει για την ομάδα του στον πόντο, (51-56, 30').

Η 4η και τελευταία περίοδο ξεκίνησε με τη Χάποελ να διατηρεί μικρό προβάδισμα (70-65, 34') και να ελέγχει τα πρώτα λεπτά του δεκαλέπτου. Ο Άρης παρότι βελτίωσε την άμυνά του, έκανε απανωτά λάθη στο μπροστινό μέρος του παρκέ και έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει, μέχρι και να προσπεράσει (71-67, 34').

Τα λάθη συνεχίστηκαν για τον Άρη, με τον Λόφτον να διαμορφώνει το (75-69, 38'), δίνοντας προβάδισμα νίκης στη Χάποελ. Ο Άρης δεν είχε πει την τελευταία του λέξη, με τον Μοκόκα να διαμορφώνει το (75-71, 38'), ωστόσο δύο βολές του Ζούσμαν έστειλα εκ νέου τη διαφορά στους έξι (77-71, 39'). Τα λάθη του Άρη συνεχίστηκαν με τον Λιντέλ να υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ και να δίνει την ευκαιρία στη Χάποελ να πάρει... αέρα οκτώ πόντων (79-71), 01:24 πριν το φινάλε.

Το τελευταία λεπτό είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με την ισραηλινή ομάδα να «κλειδώνει» τη νίκη και να παίρνει και διαφορά 11 πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-40, 57-56, 84-73



ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Άρη κυρίως στο τελευταίο δεκάλεπτο

MVP ΗΤΑΝ Ο...Σέικ Μίλτον με 19 πόντους (4/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/5 βολές), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...Ο Λόφτον με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...Καλός ο Λιντέλ με 12 πόντους και 8 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Γιόβιτς έμεινε στους 0 πόντους!

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Τα 17 λάθη του Άρη.

Hapoel Midtown Jerusalem

Hapoel Midtown Jerusalem 2PT FG 3PT FG FT REB BLOCKS FOULS # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F Against Off. Def. PIR +/- Coach: Sasa Obradovic 0 D. Cacok 20:40 8 3/5 60.0% 0/0 0.0% 2/2 100% 0 2 2 2 2 2 0 1 2 2 9 2 K. Lofton Jr * 32:12 22 7/17 41.2% 1/3 33.3% 5/7 71.4% 6 4 10 2 2 4 1 4 4 6 17 3 J. Smith * 27:06 10 2/3 66.7% 1/8 12.5% 3/3 100% 0 4 4 3 0 0 0 0 3 2 8 4 L. Brown 18:32 11 3/6 50.0% 1/3 33.3% 2/2 100% 2 1 3 3 2 1 0 1 3 2 11 9 S. Milton 33:30 19 4/7 57.1% 2/3 66.7% 5/5 100% 0 3 3 3 2 1 0 0 1 6 27 11 D. Miletic * 13:29 8 4/4 100% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 3 3 6 1 0 0 1 0 1 2 16 13 R. Huber 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 N. Levi 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 D. Roddy * 25:31 0 0/0 0.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 3 3 6 5 0 1 0 2 0 2 9 33 G. Chachashvili 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 E. Burg * 07:23 4 2/3 66.7% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 50 Y. Zoosman 21:37 2 0/1 0.0% 0/1 0.0% 2/2 100% 0 3 3 0 1 1 0 1 4 2 0 TEAM 4 1 5 0 0 2 0 0 0 0 3 TOTAL 200:00 84 25/46 54.3% 5/24 20.8% 19/21 90.5% 18 24 42 19 9 12 2 7 20 24 99

Aris Thessaloniki

Aris Thessaloniki 2PT FG 3PT FG FT REB BLOCKS FOULS # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F Against Off. Def. PIR +/- Coach: Vassilis Spanoulis 0 E. Mitrou-Long * 18:49 8 0/2 0.0% 2/3 66.7% 2/2 100% 0 0 0 2 0 3 0 0 5 1 0 3 J. Robinson-Earl * 34:39 10 0/4 0.0% 3/8 37.5% 1/2 50.0% 0 5 5 1 1 2 2 0 2 1 6 7 N. Dimitrijevic * 19:02 10 3/4 75.0% 0/4 0.0% 4/4 100% 0 1 1 2 1 2 0 0 1 4 10 10 C. Chatzilamprou 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 S. Poulianitis 08:56 2 1/1 100% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 24 S. Jovic 18:58 0 0/2 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 1 1 1 -1 30 M. Morgan 12:15 10 1/2 50.0% 2/2 100% 2/2 100% 0 2 2 1 0 3 0 0 1 2 10 32 E. Liddell 28:19 12 3/4 75.0% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 1 7 8 1 1 1 4 0 5 2 20 37 K. Antetokounmpo 04:32 2 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 43 T. Antetokounmpo 10:58 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 92 K. Birch * 12:30 6 2/2 100% 0/0 0.0% 2/2 100% 3 0 3 0 0 1 1 0 1 2 10 95 A. Mokoka * 31:02 13 3/7 42.9% 0/2 0.0% 7/8 87.5% 1 2 3 2 0 2 0 1 4 4 8 TEAM 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 TOTAL 200:00 73 13/28 46.4% 9/24 37.5% 20/22 90.9% 7 22 29 11 5 17 7 2 23 20 71

* Starting five. MIN = Minutes, PTS = Points, M/A = Made/Attempted, OREB = Offensive Rebounds, DREB = Defensive Rebounds, AST = Assists, STL = Steals, TO = Turnovers, PIR = Performance Index Rating.