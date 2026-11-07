Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Άρης-Παναιτωλικός και οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας

Δείτε την ώρα και το κανάλι των σημαντικότερων αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.

Σάββατο σήμερα (7/11) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει με αναμέτρηση της Super League 2 ανάμεσα στον Απόλλων Καλαμαριάς και τον Πανσερραϊκό (14:45, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2). Αργότερα η Άρσεναλ υποδέχεται την Χάλ Σίτι, των Τζολάκη και Μουζακίτη (17:00, Nova Sports) και ταυτόχρονα ο Βόλος elabet αντιμετωπίζει την Κηφισιά (17:00, Magenta Sport 1 League). Στις 19:30 ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Παναιτωλικό (Nova Sports 2) ενώ ταυτόχρονα η Νότιγχαμ Φόρεστ θα υποδεχθεί την Μάντσεστερ Σίτι (Nova Sports) και η βραδιά θα κλείσει με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Βαλένθια και την Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Magenta Sport 3 League).

Σχετικά με το GBL, η δράση αρχίζει με την Δόξα Λευκάδας elabet να υποδέχεται τον Άρη (15:00, ΣΠΟΡ FM TV 1), λίγο αργότερα ο Κολοσσός θα αναμετρηθεί με το Περιστέρι (16:00, ΣΠΟΡ FM TV 2) και στις 17:30 ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Βίκο Ιωαννίνων (ΣΚΑΪ).

Όσον αφορά το βόλεϊ, οι γυναίκες της ΑΕΚ υποδέχονται τον ΑΟ Θήρας (17:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2), ενώ οι άνδρες του Ολυμπιακού θα αναμετρηθούν με τον ΑΟ Φλοίσβου (19:30, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2). Στο χάντμπολ γυναικών, η Νέα Ιωνία θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ (17:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας: