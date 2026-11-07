Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Άρης-Παναιτωλικός και οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας
Σάββατο σήμερα (7/11) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει με αναμέτρηση της Super League 2 ανάμεσα στον Απόλλων Καλαμαριάς και τον Πανσερραϊκό (14:45, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2). Αργότερα η Άρσεναλ υποδέχεται την Χάλ Σίτι, των Τζολάκη και Μουζακίτη (17:00, Nova Sports) και ταυτόχρονα ο Βόλος elabet αντιμετωπίζει την Κηφισιά (17:00, Magenta Sport 1 League). Στις 19:30 ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Παναιτωλικό (Nova Sports 2) ενώ ταυτόχρονα η Νότιγχαμ Φόρεστ θα υποδεχθεί την Μάντσεστερ Σίτι (Nova Sports) και η βραδιά θα κλείσει με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Βαλένθια και την Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Magenta Sport 3 League).
Σχετικά με το GBL, η δράση αρχίζει με την Δόξα Λευκάδας elabet να υποδέχεται τον Άρη (15:00, ΣΠΟΡ FM TV 1), λίγο αργότερα ο Κολοσσός θα αναμετρηθεί με το Περιστέρι (16:00, ΣΠΟΡ FM TV 2) και στις 17:30 ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Βίκο Ιωαννίνων (ΣΚΑΪ).
Όσον αφορά το βόλεϊ, οι γυναίκες της ΑΕΚ υποδέχονται τον ΑΟ Θήρας (17:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2), ενώ οι άνδρες του Ολυμπιακού θα αναμετρηθούν με τον ΑΟ Φλοίσβου (19:30, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2). Στο χάντμπολ γυναικών, η Νέα Ιωνία θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ (17:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας:
- Λιντς - Τότεναμ (14:30, Novasports PL)
- Ρέξαμ - Γουλβς (14:30, Magenta Sport 7)
- Απόλλων Καλαμαριάς - Πανσερραϊκός (14:45, ΕΡΤ 2)
- Μάλαγα - Σανταντέρ (15:00, Magenta Sport League 3)
- Δόξα Λευκάδας - Άρης (15:00, ΣΠΟΡ FM TV 1)
- ATP Masters 1000 Παρίσι, Ημιτελικά (15:30, Magenta Sport 6)
- Κάλιαρι - Φροζινόνε (16:00, Magenta Sport 3)
- Τορίνο - Λέτσε (16:00, Magenta Sport 2)
- Κολοσσός H Hotels - Περιστέρι (16:00, ΣΠΟΡ FM TV 2)
- Πάντερμπορν - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30, Novasports 6)
- Ντόρτμουντ - Έλβερσμπεργκ (16:30, Novasports 4)
- Μάιντς - Μπάγερν Μονάχου (16:30, Novasports 5)
- Λειψία - Άουγκσμπουργκ (16:30, Novasports 2)
- Άρσεναλ - Hull City (17:00, Novasports PL)
- Φούλαμ - Νιούκαστλ (17:00, Novasports Start)
- Βόλος - Κηφισιά (17:00, Magenta Sport League 1)
- Μπέρμιγχαμ - Σουόνσι (17:00, Magenta Sport 7)
- ΑΕΚ - ΑΟ Θήρας (17:00, ΕΡΤ 2)
- Νέα Ιωνία - ΠΑΟΚ (17:00, ΕΡΤ 2)
- Προμηθέας Πατρών - ΑΣ Καρδίτσας (17:00, ΣΠΟΡ FM TV 4)
- Ηρακλής - Μύκονος (17:00, ΣΠΟΡ FM TV 3)
- Εσπανιόλ - Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (17:15, Magenta Sport League 4)
- ΠΑΟΚ - Βίκος Ιωαννίνων (17:30, SKAI)
- Πάρμα - Μπολόνια (19:00, Magenta Sport 2)
- Άρης - Παναιτωλικός (19:30, Novasports 1 League)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Σίτι (19:30, Novasports PL)
- Στουτγκάρδη - Βέρντερ Βρέμης (19:30, Novasports Prime)
- Οσασούνα - Αθλέτικ Μπιλμπάο (19:30, Magenta Sport League 3)
- Μπούρσασπορ - Φενέρμπαχτσε (19:30, Magenta Sport 4)
- Ολυμπιακός - ΑΟ Φλοίσβος (19:30, ΕΡΤ 2)
- Χέρτα - Βόλφσμπουργκ (21:30, Novasports Start)
- Ρόμα - Σασουόλο (21:45, Magenta Sport 2)
- Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Magenta Sport League 3)
- Σεντ Μίρεν - Ρέιντζερς (22:00, Magenta Sport 8)
- Σπόρτινγκ - Μορεϊρένσε (22:30, Magenta Sport 3)
- Ατλέτικο Μινέιρο - Γκρέμιο (23:00, Novasports 2)
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