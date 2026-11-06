Ο Άρης φιλοξενείται από τη Δόξα Λευκάδας Elabet (07/11, 15:00, LIVE στο Gazzetta) για την έκτη αγωνιστική της GBL, με τον Ματ Μόργκαν να μένει εκτός.

Ο Άρης δοκιμάζεται στην έδρα της Δόξας Λευκάδας Elabet για την έκτη αγωνιστική της GBL (07/11, 15:00, LIVE στο Gazzetta) και οι Θεσσαλονικείς δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Ματ Μόργκαν, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία.

Την ίδια ώρα, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος δεν αγωνίστηκε την περασμένη Τετάρτη λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο, πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετρά τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και θέλει να διευρύνει το σερί της.

Οι δηλώσεις του συνεργάτη του Σπανούλη, Κώστα Χαραλαμπίδη:

«Απέναντι στη Δόξα Λευκάδας θέλουμε να συνεχίσουμε στο δρόμο που έχουμε χαράξει το τελευταίο διάστημα, λειτουργώντας με πνεύμα νικητή, μαχητική νοοτροπία και παίζοντας ενεργειακά στα όρια μας.

Παρότι προερχόμαστε από ένα χαμένο αγώνα μεσοβδόμαδα με τη Hapoel, στον οποίο το επίπεδο της συγκέντρωσής μας δεν ήταν το ενδεδειγμένο, υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της ομάδας, στη θέληση των παικτων για διάκριση και στην προσήλωση στο στόχο.

Με σεβασμό στη Λευκάδα που έχει δύο σημαντικές νίκες στις τελευταίες αγωνιστικές, θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το τέμπο μας, να ελέγξουμε την εξέλιξη του παιχνιδιού ξεκινώντας πάντα από την εύρυθμη αμυντική λειτουργία μας και επιθετικά να κάνουμε γρήγορα και σωστά διαβάσματα, που θα μας δώσουν το πλεονέκτημα για την εκτέλεση του αγωνιστικού μας πλάνου».