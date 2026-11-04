Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον Α' όμιλο του EuroCup μετά την ήττα του Άρη από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Ο Άρης το πάλεψε στο μεγάλο ντέρμπι του Α' ομίλου στο EuroCup, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Φιλοξενήθηκε από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης και γνώρισε την πρώτη του ήττα (84-73).

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Χάποελ είναι μόνη πρώτη με 6-0, ενώ ο Άρης είναι δεύτερος με 5-1.

Αναλυτικά η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη: