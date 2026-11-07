Οι δηλώσεις του Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς μετά τη νίκη του Άρη στην έδρα της Δόξας Λευκάδας Elabet (88-77) για την 6η αγωνιστική της GBL.

Ο Άρης επικράτησε της Δόξας Λευκάδας Elabet με 88-77 και σημείωσε την πέμπτη του νίκη στη φετινή GBL. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Θεσσαλονικέων, Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς (25 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε ικανοποιημένος για τη νίκη, αποθέωσε τον κόσμο του «Θεού του Πολέμου» και υπογράμμισε ότι ο στόχος της ομάδας είναι να ανταγωνίζεται τους καλύτερους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντιμιτρίγεβιτς:

«Είναι πάντα καλό να νικάμε. Είχαμε μία δύσκολη ήττα στο EuroCup. Σε κάθε παιχνίδι είναι έτσι. Τα εντός έδρας ματς είναι απίστευτα, αλλά έρχονται και στα εκτός. Μας δίνουν ενέργεια, είναι εξαιρετικοί. Θέλουμε να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους, οπότε ανυπομονούμε για αυτά τα παιχνίδια (Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, επόμενοι αντίπαλοι)».