GBL: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά το τέλος της 1ης μέρας της 6ης αγωνιστικής
Ο Άρης επικράτησε της Δόξας Λευκάδας Elabet με 88-77. Ο Κολοσσός πήρε μεγάλη νίκη στην έδρα του, κερδίζοντας με 81-78 του Περιστερίου, ενώ ο Ηρακλή είχε εύκολο έργο κόντρα στη Μύκονο, αφού επικράτησε άνετα με 95-64.
Η Καρδίτσα πανηγύρισε μεγάλο «διπλό» στην Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα με 90-73, ενώ στο ματς που έκλεισε την πρώτη μέρα της 6ης αγωνιστικής ο ΠΑΟΚ διατήρησε το αήττητο, κερδίζοντας τους Βίκος Φalcons με 93-67.
Η 6η αγωνιστική:
Σάββατο (07/11):
Δόξα Λευκάδας - Άρης: 77-88
Κολοσσός Ρόδου - Περιστέρι: 81-78
Ηρακλής - Μύκονος: 95-64
Προμηθέας - Καρδίτσα: 73-90
ΠΑΟΚ - Βίκος Φalcons: 93-67
Κυριακή (08/11):
- 13:00 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
- 17:30 Μαρούσι - Ολυμπιακός
Η Βαθμολογία:
- ΠΑΟΚ 6-0, 12β.
- Άρης 5-1, 11β.
- Καρδίτσα 4-2 10β.
- Κολοσσός Ρόδου 3-3 9β.
- Περιστέρι 3-3 9β.
- Ολυμπιακός 5-0 8β.
- Δόξα Λευκάδας Elabet 2-4 8β.
- Ηρακλής 2-4 8β.
- Παναθηναϊκός 4-1 7β.
- ΑΕΚ 2-3 7β.
- Βίκος Φαlcons 1-5 7β.
- Μύκονος 1-5 7β.
- Προμηθέας 1-5 7β.
- Μαρούσι 1-4 6β.
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς
Η επόμενη αγωνιστική (7η):
Σάββατο 14/11:
- 17:00: ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας
- 17:30: Καρδίτσα - ΠΑΟΚ
- 17:30: Προμηθέας - Ηρακλής
Κυριακή (15/11):
- 13:00: Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου
- 13:00: Περιστέρι - Μύκονος
- 16:00: Βίκος Φalcons - Μαρούσι
- 17:30: Άρης - Ολυμπιακός
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