Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της GBL μετά την ολοκλήρωση της πρώτης μέρα για την 6η αγωνιστική.

Ο Άρης επικράτησε της Δόξας Λευκάδας Elabet με 88-77. Ο Κολοσσός πήρε μεγάλη νίκη στην έδρα του, κερδίζοντας με 81-78 του Περιστερίου, ενώ ο Ηρακλή είχε εύκολο έργο κόντρα στη Μύκονο, αφού επικράτησε άνετα με 95-64.

Η Καρδίτσα πανηγύρισε μεγάλο «διπλό» στην Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα με 90-73, ενώ στο ματς που έκλεισε την πρώτη μέρα της 6ης αγωνιστικής ο ΠΑΟΚ διατήρησε το αήττητο, κερδίζοντας τους Βίκος Φalcons με 93-67.

Η 6η αγωνιστική:

Σάββατο (07/11):

Δόξα Λευκάδας - Άρης: 77-88

Κολοσσός Ρόδου - Περιστέρι: 81-78

Ηρακλής - Μύκονος: 95-64

Προμηθέας - Καρδίτσα: 73-90

ΠΑΟΚ - Βίκος Φalcons: 93-67

Κυριακή (08/11):

13:00 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

17:30 Μαρούσι - Ολυμπιακός

Η Βαθμολογία:

ΠΑΟΚ 6-0, 12β. Άρης 5-1, 11β. Καρδίτσα 4-2 10β. Κολοσσός Ρόδου 3-3 9β. Περιστέρι 3-3 9β. Ολυμπιακός 5-0 8β. Δόξα Λευκάδας Elabet 2-4 8β. Ηρακλής 2-4 8β. Παναθηναϊκός 4-1 7β. ΑΕΚ 2-3 7β. Βίκος Φαlcons 1-5 7β. Μύκονος 1-5 7β. Προμηθέας 1-5 7β. Μαρούσι 1-4 6β.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς

Η επόμενη αγωνιστική (7η):

Σάββατο 14/11:

17:00: ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας

17:30: Καρδίτσα - ΠΑΟΚ

17:30: Προμηθέας - Ηρακλής

Κυριακή (15/11):

13:00: Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου

13:00: Περιστέρι - Μύκονος

16:00: Βίκος Φalcons - Μαρούσι

17:30: Άρης - Ολυμπιακός



