Οι δηλώσεις του προπονητή της Δόξας Λευκάδας Elabet, Θοδωρή Τερζή, μετά την ήττα της ομάδας του από τον Άρη με 88-77.

Η Δόξα Λευκάδας Elabet υπέστη την πρώτη της ήττα μετά από δύο διαδοχικές νίκες, αφού λύγισε από την ποιότητα του Άρη με 88-77 στην έδρα της. Ο προπονητής της ομάδας, Θοδωρής Τερζής, σε δηλώσεις του ανέφερε πως αυτοσχεδίασε με τα σχήματα, έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και εστίασε στην προπόνηση που πρέπει να κάνει η ομάδα του μέρα με τη μέρα, ώστε να βελτιώνεται.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Θοδωρή Τερζή:

«Είχαμε καλύτερη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτοσχεδιάσαμε λίγο με τα σχήματα που παρατάξαμε και δείξαμε καλύτερα πώς έπρεπε να παίξουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό μας έλειψε σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο και μας κόστισε αρκετά. Τώρα πρέπει να δούμε τα λάθη μας για να συνεχίσουμε. Συγχαρητήρια στον Άρη. Είναι πολύ καλή ομάδα και έπαιξε πολύ καλά και σήμερα.



Κοιτάμε κάθε μέρα και κάθε προπόνηση ξεχωριστά, γιατί στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Αν αξιολογήσουμε σωστά το σημερινό παιχνίδι και δουλέψουμε πάνω σε όσα είδαμε, θεωρώ ότι θα είμαστε καλύτεροι στα επόμενα ματς. Προετοιμαζόμαστε για κάθε παιχνίδι ώστε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται και να παίρνουμε αυτό που μας αξίζει»