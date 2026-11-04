Ο Πανσερραϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Γκορζόφ με 90-79, για την 4η αγωνιστική του EuroCup Women.

Δεν τα κατάφερε ο Πανσερραϊκός κόντρα στην Γκορζόφ και υπέστη την ήττα με 90-79 για την 4η «στροφή» του EuroCup Women.

Ο Πανσερραϊκός μπήκε δυναμικά στη «μάχη» και με τις Νάτσκου-Γεροστέργιου να παρουσιάζουν την ελληνική συμμετοχή της ομάδας, προηγήθηκε με 10-9 στα πρώτα 3.5 λεπτά, όμως ένα σερί 0-8 της Γκορζόφ σε εκείνο το σημείο με βασική πρωταγωνίστρια την Τζόουνς, την έφερε σε σημείο να οδηγεί το ματς, φτάνοντας στο +9 στο τέλος της πρώτης περιόδου (21-30). Η Ουόκερ πήρε τις πρωτοβουλίες και μείωσε στο -4 για την ελληνική ομάδα (32-36 στο 15′), αλλά η αντίδραση ήρθε ξανά για την πολωνική ομάδα με την τριάδα των Λαντίν, Τζόουνς και Χαρτ για το εκ νέου +9 στο ημίχρονο (41-50).

Οι παίκτριες του Κώστα Κεραμιδά πάλεψαν πολύ και μείωσαν σε δύο περιπτώσεις, με “όπλα” τις Ουόκερ και Ελέκο στο -4 (50-54 στο 25′), ωστόσο ένα «ξέσπασμα» των φιλοξενούμενων με επιμέρους 4-14 στην υπόλοιπη τρίτη περίοδο, έφερε τη διαφορά στους 14 πόντους (54-68). Ο Πανσερραϊκός συνέχισε να παλεύει και διατήρησε τη θετική εικόνα, που είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά το υψηλό τέμπο της Γκορζόφ δεν επέτρεψε κάτι καλύτερο, με συνέπεια την ήττα με 79-90.

Ο επόμενος αγώνας του Πανσερραϊκού είναι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου (18:00) με αντίπαλο την Ενσίνο.

Διαιτητές: Μεζάρος, Χριστόφ, Ζλατέφσκι

Δεκάλεπτα: 21-30, 41-50, 54-68, 79-90

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Ουόκερ 30 (4), Τσινέκε 5, Μπαξεβάνου 5 (1), Παπαϊωάννου 3, Γεροστεργίου 8 (2), Ελέκο 14, Τσολακίδου, Γκοριάνατς 9 (3), Νάτσκου 5 (1)

Γκορζόφ (Ματσιγιέφσκι): Μαλάσκα 17 (3), Σίμκιεβιτς 15 (2), Γκέρτσεν 2, Μάικ 6, Τζόουνς 19 (1), Λαντίν 14 (2), Τελένγκα 7, Χαρτ 10

Panserraikos MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB # Players 2 Keiunna Walker * 32:32 30 12/23 52.17% 8/15 53.33% 4/8 50% 2/3 66.67% 1 3 4 5 2 2 1 - -8 26 5 Aikaterini Tsineke * 29:59 5 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 3/6 50% - - - 2 2 1 1 1 -13 2 7 Georgia Gayle Did Not Play 8 Katerina Baxevanou 16:04 5 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 2 - 2 - 4 - - - -3 7 11 Despina Papaioannou 16:19 3 1/3 33.33% 1/2 50% 0/1 0% 1/2 50% - - - - 3 1 1 1 1 1 12 Marilena Gerostergiou * 30:35 8 3/9 33.33% 1/1 100% 2/8 25% 0/0 0% - 6 6 2 2 1 - - -2 9 14 Alphonsia Belok Kabunda Eleko * 31:31 14 6/11 54.55% 6/10 60% 0/1 0% 2/2 100% 1 5 6 2 2 3 2 - -25 16 15 Fanouria Tsolakidou 01:35 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - 4 0 28 Agnes Gorjanacz 12:09 9 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% - 1 1 1 1 - - - 3 8 66 Evangelia Natskou * 29:16 5 2/6 33.33% 1/3 33.33% 1/3 33.33% 0/0 0% - 1 1 9 4 4 2 - -12 9 Team/Coaches 4 3 7 - - - TOTAL 200 79 29/63 46.03% 18/33 54.55% 11/30 36.67% 10/15 66.67% 8 19 27 21 20 12 7 2 -

* Starters

Coach: Konstantinos Keramidas

Assistant(s): Efsevia Diavolemenou, Efstratios Manolis

PRO-NETWORK ENEA AJP Gorzow MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB # Players 2 Wiktoria Kuczynska Did Not Play 5 Kseniya Malashka 21:26 17 6/8 75% 3/4 75% 3/4 75% 2/5 40% 3 2 5 2 1 - - 1 11 20 7 Magdalena Szymkiewicz 26:59 15 4/9 44.44% 2/5 40% 2/4 50% 5/6 83.33% 1 - 1 7 3 2 - - 10 15 15 Klaudia Gertchen * 16:23 2 1/4 25% 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 2 - 2 1 3 - 1 1 -6 4 22 Taina Mair * 33:01 6 1/10 10% 1/1 100% 0/9 0% 4/4 100% - 2 2 5 2 2 2 - 17 4 24 Stephanie Jones * 28:05 19 8/12 66.67% 7/11 63.64% 1/1 100% 2/3 66.67% 2 5 7 5 1 2 1 1 7 26 30 Elle Ladine * 22:11 14 6/11 54.55% 4/7 57.14% 2/4 50% 0/0 0% - 4 4 3 - 3 1 1 15 15 33 Weronika Telenga 26:38 7 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 1/6 16.67% 4 6 10 2 1 1 1 2 7 16 44 Courtney Hurt * 25:17 10 4/9 44.44% 4/9 44.44% 0/0 0% 2/2 100% 3 3 6 5 1 1 1 - 8 16 97 Wiktoria Stasiak Did Not Play Team/Coaches 3 6 9 - 1 - TOTAL 200 90 33/66 50% 25/41 60.98% 8/25 32% 16/26 61.54% 18 28 46 30 12 12 7 6 -

* Starters

Coach: Dariusz Maciejewski

Assistant(s):