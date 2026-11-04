Πανσερραϊκός (Γ) - Γκορζόφ (Γ) 79-90: Νέα ήττα και 0-4

Παναγιώτης Αρταβάνης

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Ο Πανσερραϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Γκορζόφ με 90-79, για την 4η αγωνιστική του EuroCup Women.

Δεν τα κατάφερε ο Πανσερραϊκός κόντρα στην Γκορζόφ και υπέστη την ήττα με 90-79 για την 4η «στροφή» του EuroCup Women.

Ο Πανσερραϊκός μπήκε δυναμικά στη «μάχη» και με τις Νάτσκου-Γεροστέργιου να παρουσιάζουν την ελληνική συμμετοχή της ομάδας, προηγήθηκε με 10-9 στα πρώτα 3.5 λεπτά, όμως ένα σερί 0-8 της Γκορζόφ σε εκείνο το σημείο με βασική πρωταγωνίστρια την Τζόουνς, την έφερε σε σημείο να οδηγεί το ματς, φτάνοντας στο +9 στο τέλος της πρώτης περιόδου (21-30). Η Ουόκερ πήρε τις πρωτοβουλίες και μείωσε στο -4 για την ελληνική ομάδα (32-36 στο 15′), αλλά η αντίδραση ήρθε ξανά για την πολωνική ομάδα με την τριάδα των Λαντίν, Τζόουνς και Χαρτ για το εκ νέου +9 στο ημίχρονο (41-50).

Οι παίκτριες του Κώστα Κεραμιδά πάλεψαν πολύ και μείωσαν σε δύο περιπτώσεις, με “όπλα” τις Ουόκερ και Ελέκο στο -4 (50-54 στο 25′), ωστόσο ένα «ξέσπασμα» των φιλοξενούμενων με επιμέρους 4-14 στην υπόλοιπη τρίτη περίοδο, έφερε τη διαφορά στους 14 πόντους (54-68). Ο Πανσερραϊκός συνέχισε να παλεύει και διατήρησε τη θετική εικόνα, που είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά το υψηλό τέμπο της Γκορζόφ δεν επέτρεψε κάτι καλύτερο, με συνέπεια την ήττα με 79-90.

Ο επόμενος αγώνας του Πανσερραϊκού είναι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου (18:00) με αντίπαλο την Ενσίνο.

 

Διαιτητές: Μεζάρος, Χριστόφ, Ζλατέφσκι

Δεκάλεπτα: 21-30, 41-50, 54-68, 79-90

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Ουόκερ 30 (4), Τσινέκε 5, Μπαξεβάνου 5 (1), Παπαϊωάννου 3, Γεροστεργίου 8 (2), Ελέκο 14, Τσολακίδου, Γκοριάνατς 9 (3), Νάτσκου 5 (1)

Γκορζόφ (Ματσιγιέφσκι): Μαλάσκα 17 (3), Σίμκιεβιτς 15 (2), Γκέρτσεν 2, Μάικ 6, Τζόουνς 19 (1), Λαντίν 14 (2), Τελένγκα 7, Χαρτ 10

PanserraikosMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
#Players
2Keiunna Walker *32:323012/2352.17%8/1553.33%4/850%2/366.67%1345221--826
5Aikaterini Tsineke *29:5951/425%1/250%0/20%3/650%---22111-132
7Georgia GayleDid Not Play
8Katerina Baxevanou16:0451/1100%0/00%1/1100%2/2100%2-2-4----37
11Despina Papaioannou16:1931/333.33%1/250%0/10%1/250%----311111
12Marilena Gerostergiou *30:3583/933.33%1/1100%2/825%0/00%-66221---29
14Alphonsia Belok Kabunda Eleko *31:31146/1154.55%6/1060%0/10%2/2100%1562232--2516
15Fanouria Tsolakidou01:3500/00%0/00%0/00%0/00%--------40
28Agnes Gorjanacz12:0993/650%0/00%3/650%0/00%-1111---38
66Evangelia Natskou *29:1652/633.33%1/333.33%1/333.33%0/00%-119442--129
Team/Coaches437---
TOTAL2007929/6346.03%18/3354.55%11/3036.67%10/1566.67%8192721201272-

* Starters

Coach: Konstantinos Keramidas

Assistant(s): Efsevia Diavolemenou, Efstratios Manolis

PRO-NETWORK ENEA AJP GorzowMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
#Players
2Wiktoria KuczynskaDid Not Play
5Kseniya Malashka21:26176/875%3/475%3/475%2/540%32521--11120
7Magdalena Szymkiewicz26:59154/944.44%2/540%2/450%5/683.33%1-1732--1015
15Klaudia Gertchen *16:2321/425%1/1100%0/30%0/00%2-213-11-64
22Taina Mair *33:0161/1010%1/1100%0/90%4/4100%-225222-174
24Stephanie Jones *28:05198/1266.67%7/1163.64%1/1100%2/366.67%25751211726
30Elle Ladine *22:11146/1154.55%4/757.14%2/450%0/00%-443-3111515
33Weronika Telenga26:3873/3100%3/3100%0/00%1/616.67%461021112716
44Courtney Hurt *25:17104/944.44%4/944.44%0/00%2/2100%3365111-816
97Wiktoria StasiakDid Not Play
Team/Coaches369-1-
TOTAL2009033/6650%25/4160.98%8/2532%16/2661.54%18284630121276-

* Starters

Coach: Dariusz Maciejewski

Assistant(s):

@Photo credits: eurokinissi
     

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