Δεν τα κατάφερε ο Πανσερραϊκός κόντρα στην Γκορζόφ και υπέστη την ήττα με 90-79 για την 4η «στροφή» του EuroCup Women.
Ο Πανσερραϊκός μπήκε δυναμικά στη «μάχη» και με τις Νάτσκου-Γεροστέργιου να παρουσιάζουν την ελληνική συμμετοχή της ομάδας, προηγήθηκε με 10-9 στα πρώτα 3.5 λεπτά, όμως ένα σερί 0-8 της Γκορζόφ σε εκείνο το σημείο με βασική πρωταγωνίστρια την Τζόουνς, την έφερε σε σημείο να οδηγεί το ματς, φτάνοντας στο +9 στο τέλος της πρώτης περιόδου (21-30). Η Ουόκερ πήρε τις πρωτοβουλίες και μείωσε στο -4 για την ελληνική ομάδα (32-36 στο 15′), αλλά η αντίδραση ήρθε ξανά για την πολωνική ομάδα με την τριάδα των Λαντίν, Τζόουνς και Χαρτ για το εκ νέου +9 στο ημίχρονο (41-50).
Οι παίκτριες του Κώστα Κεραμιδά πάλεψαν πολύ και μείωσαν σε δύο περιπτώσεις, με “όπλα” τις Ουόκερ και Ελέκο στο -4 (50-54 στο 25′), ωστόσο ένα «ξέσπασμα» των φιλοξενούμενων με επιμέρους 4-14 στην υπόλοιπη τρίτη περίοδο, έφερε τη διαφορά στους 14 πόντους (54-68). Ο Πανσερραϊκός συνέχισε να παλεύει και διατήρησε τη θετική εικόνα, που είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά το υψηλό τέμπο της Γκορζόφ δεν επέτρεψε κάτι καλύτερο, με συνέπεια την ήττα με 79-90.
Ο επόμενος αγώνας του Πανσερραϊκού είναι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου (18:00) με αντίπαλο την Ενσίνο.
Διαιτητές: Μεζάρος, Χριστόφ, Ζλατέφσκι
Δεκάλεπτα: 21-30, 41-50, 54-68, 79-90
Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Ουόκερ 30 (4), Τσινέκε 5, Μπαξεβάνου 5 (1), Παπαϊωάννου 3, Γεροστεργίου 8 (2), Ελέκο 14, Τσολακίδου, Γκοριάνατς 9 (3), Νάτσκου 5 (1)
Γκορζόφ (Ματσιγιέφσκι): Μαλάσκα 17 (3), Σίμκιεβιτς 15 (2), Γκέρτσεν 2, Μάικ 6, Τζόουνς 19 (1), Λαντίν 14 (2), Τελένγκα 7, Χαρτ 10
|Panserraikos
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table Legend
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|#
|Players
|2
|Keiunna Walker *
|32:32
|30
|12/23
|52.17%
|8/15
|53.33%
|4/8
|50%
|2/3
|66.67%
|1
|3
|4
|5
|2
|2
|1
|-
|-8
|26
|5
|Aikaterini Tsineke *
|29:59
|5
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|3/6
|50%
|-
|-
|-
|2
|2
|1
|1
|1
|-13
|2
|7
|Georgia Gayle
|Did Not Play
|8
|Katerina Baxevanou
|16:04
|5
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|2
|-
|2
|-
|4
|-
|-
|-
|-3
|7
|11
|Despina Papaioannou
|16:19
|3
|1/3
|33.33%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|-
|-
|-
|-
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|12
|Marilena Gerostergiou *
|30:35
|8
|3/9
|33.33%
|1/1
|100%
|2/8
|25%
|0/0
|0%
|-
|6
|6
|2
|2
|1
|-
|-
|-2
|9
|14
|Alphonsia Belok Kabunda Eleko *
|31:31
|14
|6/11
|54.55%
|6/10
|60%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|5
|6
|2
|2
|3
|2
|-
|-25
|16
|15
|Fanouria Tsolakidou
|01:35
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|0
|28
|Agnes Gorjanacz
|12:09
|9
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|1
|1
|-
|-
|-
|3
|8
|66
|Evangelia Natskou *
|29:16
|5
|2/6
|33.33%
|1/3
|33.33%
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|9
|4
|4
|2
|-
|-12
|9
|Team/Coaches
|4
|3
|7
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|79
|29/63
|46.03%
|18/33
|54.55%
|11/30
|36.67%
|10/15
|66.67%
|8
|19
|27
|21
|20
|12
|7
|2
|-
* Starters
Coach: Konstantinos Keramidas
Assistant(s): Efsevia Diavolemenou, Efstratios Manolis
|PRO-NETWORK ENEA AJP Gorzow
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table Legend
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|#
|Players
|2
|Wiktoria Kuczynska
|Did Not Play
|5
|Kseniya Malashka
|21:26
|17
|6/8
|75%
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|2/5
|40%
|3
|2
|5
|2
|1
|-
|-
|1
|11
|20
|7
|Magdalena Szymkiewicz
|26:59
|15
|4/9
|44.44%
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|5/6
|83.33%
|1
|-
|1
|7
|3
|2
|-
|-
|10
|15
|15
|Klaudia Gertchen *
|16:23
|2
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|2
|-
|2
|1
|3
|-
|1
|1
|-6
|4
|22
|Taina Mair *
|33:01
|6
|1/10
|10%
|1/1
|100%
|0/9
|0%
|4/4
|100%
|-
|2
|2
|5
|2
|2
|2
|-
|17
|4
|24
|Stephanie Jones *
|28:05
|19
|8/12
|66.67%
|7/11
|63.64%
|1/1
|100%
|2/3
|66.67%
|2
|5
|7
|5
|1
|2
|1
|1
|7
|26
|30
|Elle Ladine *
|22:11
|14
|6/11
|54.55%
|4/7
|57.14%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|-
|4
|4
|3
|-
|3
|1
|1
|15
|15
|33
|Weronika Telenga
|26:38
|7
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|1/6
|16.67%
|4
|6
|10
|2
|1
|1
|1
|2
|7
|16
|44
|Courtney Hurt *
|25:17
|10
|4/9
|44.44%
|4/9
|44.44%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|3
|3
|6
|5
|1
|1
|1
|-
|8
|16
|97
|Wiktoria Stasiak
|Did Not Play
|Team/Coaches
|3
|6
|9
|-
|1
|-
|TOTAL
|200
|90
|33/66
|50%
|25/41
|60.98%
|8/25
|32%
|16/26
|61.54%
|18
|28
|46
|30
|12
|12
|7
|6
|-
* Starters
Coach: Dariusz Maciejewski
Assistant(s):
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