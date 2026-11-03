Φερόλ (Γ) - Ολυμπιακός (Γ) 58-77: Μεγάλο «διπλό» με κυρίαρχη Χριστινάκη!

Φερόλ (Γ) - Ολυμπιακός (Γ) 58-77: Μεγάλο «διπλό» με κυρίαρχη Χριστινάκη!

Παναγιώτης Αρταβάνης

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Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλο... διπλό στην έδρα της Φερόλ, καθώς επικράτησε με 77-58, έχοντας σε τρομερό βράδυ την Ελεάννα Χριστινάκη.

Με την Ελεάννα Χριστινάκη να... οδηγεί, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φερόλ με 77-58 και πανηγύρισε την 3η νίκη του στo EuroCup Women.

Η διεθνής γκαρντ ήταν... ασταμάτητη για ακόμη μία φορά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα, έχοντας 19 πόντους (5/12 δίποντα 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές), 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 34 λεπτά συμμετοχής.

Πολύ καλή εμφάνιση από την Πεντάντε με 14 πόντους, ενώ 13 πέτυχε η Φάνκαμ.

Οι «ερυθρόλευκες» πέτυχαν την 3η νίκη τους στη διοργάνωση και συνέχισαν τα θετικά αποτελέσματα.

 

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 35-31, 45-53, 58-77

BAXI FerrolFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Carmela PermuyDid Not Play
3Sandra Martinez07:3700/00%0/00%0/00%0/00%---11----81
5Sydney Shaw *31:1452/1216.67%1/616.67%1/616.67%0/00%13431321-122
6Esther Castedo *22:5352/825%1/333.33%1/520%0/00%224521---137
7Gala MestresDid Not Play
9Karolina Sotolova25:1552/1118.18%1/520%1/616.67%0/00%-111113--80
13Claire Melia *25:5784/1136.36%4/757.14%0/40%0/00%145522-2-1311
18Katerina Galickova *22:4552/540%1/250%1/333.33%0/00%21313-1--167
25Nikola Priede20:1042/450%2/366.67%0/10%0/00%314212-1-47
30Elena BaldonedoDid Not Play
32Tayra Eke Benitez14:0372/366.67%2/366.67%0/00%3/475%-4411----610
44Margaret Doogan *30:06198/1942.11%6/1154.55%2/825%1/250%1-1--21--157
Team/Coaches347-2-
TOTAL2005824/7332.88%18/4045%6/3318.18%4/666.67%13203319121374

* Starters

Coach: Lino Lopez
Assistant: Jorge Rey Lopez

Olympiacos SFPFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
8Yohana Ewodo *35:25126/1250%6/966.67%0/30%0/10%1343333-2612
11Olympia SakellariouDid Not Play
12Lola Pendande *27:45146/785.71%4/580%2/2100%0/00%-22234111015
14Zafeirenia Karlafti04:5900/10%0/00%0/10%0/00%1-1-1----80
15Kyra Lambert *33:0173/3100%2/2100%1/1100%0/00%-33622--2714
19Christina Anastasopoulou01:0700/00%0/00%0/00%0/00%-----1---8-1
21Eleanna Christinaki *34:04197/1450%5/1241.67%2/2100%3/475%1893321-1822
23Evgenia Kollatou06:5900/30%0/10%0/20%0/00%-111-1---8-2
30Morgan Maly30:38125/1241.67%3/837.5%2/450%0/00%4593--1-1718
32Dulcy Fankam *26:02135/862.5%5/862.5%0/00%3/650%21012231-22122
Team/Coaches-22-3-
TOTAL2007732/6053.33%25/4555.56%7/1546.67%6/1154.55%9344320151763

* Starters

Coach: Ahmed Mbombo Njoya

@Photo credits: Fiba
     

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