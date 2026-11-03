Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλο... διπλό στην έδρα της Φερόλ, καθώς επικράτησε με 77-58, έχοντας σε τρομερό βράδυ την Ελεάννα Χριστινάκη.

Με την Ελεάννα Χριστινάκη να... οδηγεί, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φερόλ με 77-58 και πανηγύρισε την 3η νίκη του στo EuroCup Women.

Η διεθνής γκαρντ ήταν... ασταμάτητη για ακόμη μία φορά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα, έχοντας 19 πόντους (5/12 δίποντα 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές), 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 34 λεπτά συμμετοχής.

Πολύ καλή εμφάνιση από την Πεντάντε με 14 πόντους, ενώ 13 πέτυχε η Φάνκαμ.

Οι «ερυθρόλευκες» πέτυχαν την 3η νίκη τους στη διοργάνωση και συνέχισαν τα θετικά αποτελέσματα.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 35-31, 45-53, 58-77

BAXI Ferrol FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Carmela Permuy Did Not Play 3 Sandra Martinez 07:37 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - 1 1 - - - -8 1 5 Sydney Shaw * 31:14 5 2/12 16.67% 1/6 16.67% 1/6 16.67% 0/0 0% 1 3 4 3 1 3 2 1 -12 2 6 Esther Castedo * 22:53 5 2/8 25% 1/3 33.33% 1/5 20% 0/0 0% 2 2 4 5 2 1 - - -13 7 7 Gala Mestres Did Not Play 9 Karolina Sotolova 25:15 5 2/11 18.18% 1/5 20% 1/6 16.67% 0/0 0% - 1 1 1 1 1 3 - -8 0 13 Claire Melia * 25:57 8 4/11 36.36% 4/7 57.14% 0/4 0% 0/0 0% 1 4 5 5 2 2 - 2 -13 11 18 Katerina Galickova * 22:45 5 2/5 40% 1/2 50% 1/3 33.33% 0/0 0% 2 1 3 1 3 - 1 - -16 7 25 Nikola Priede 20:10 4 2/4 50% 2/3 66.67% 0/1 0% 0/0 0% 3 1 4 2 1 2 - 1 -4 7 30 Elena Baldonedo Did Not Play 32 Tayra Eke Benitez 14:03 7 2/3 66.67% 2/3 66.67% 0/0 0% 3/4 75% - 4 4 1 1 - - - -6 10 44 Margaret Doogan * 30:06 19 8/19 42.11% 6/11 54.55% 2/8 25% 1/2 50% 1 - 1 - - 2 1 - -15 7 Team/Coaches 3 4 7 - 2 - TOTAL 200 58 24/73 32.88% 18/40 45% 6/33 18.18% 4/6 66.67% 13 20 33 19 12 13 7 4

* Starters

Coach: Lino Lopez

Assistant: Jorge Rey Lopez

Olympiacos SFP FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 8 Yohana Ewodo * 35:25 12 6/12 50% 6/9 66.67% 0/3 0% 0/1 0% 1 3 4 3 3 3 3 - 26 12 11 Olympia Sakellariou Did Not Play 12 Lola Pendande * 27:45 14 6/7 85.71% 4/5 80% 2/2 100% 0/0 0% - 2 2 2 3 4 1 1 10 15 14 Zafeirenia Karlafti 04:59 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 - 1 - 1 - - - -8 0 15 Kyra Lambert * 33:01 7 3/3 100% 2/2 100% 1/1 100% 0/0 0% - 3 3 6 2 2 - - 27 14 19 Christina Anastasopoulou 01:07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - 1 - - -8 -1 21 Eleanna Christinaki * 34:04 19 7/14 50% 5/12 41.67% 2/2 100% 3/4 75% 1 8 9 3 3 2 1 - 18 22 23 Evgenia Kollatou 06:59 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% - 1 1 1 - 1 - - -8 -2 30 Morgan Maly 30:38 12 5/12 41.67% 3/8 37.5% 2/4 50% 0/0 0% 4 5 9 3 - - 1 - 17 18 32 Dulcy Fankam * 26:02 13 5/8 62.5% 5/8 62.5% 0/0 0% 3/6 50% 2 10 12 2 3 1 - 2 21 22 Team/Coaches - 2 2 - 3 - TOTAL 200 77 32/60 53.33% 25/45 55.56% 7/15 46.67% 6/11 54.55% 9 34 43 20 15 17 6 3

* Starters

Coach: Ahmed Mbombo Njoya