Με την Ελεάννα Χριστινάκη να... οδηγεί, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φερόλ με 77-58 και πανηγύρισε την 3η νίκη του στo EuroCup Women.
Η διεθνής γκαρντ ήταν... ασταμάτητη για ακόμη μία φορά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα, έχοντας 19 πόντους (5/12 δίποντα 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές), 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 34 λεπτά συμμετοχής.
Πολύ καλή εμφάνιση από την Πεντάντε με 14 πόντους, ενώ 13 πέτυχε η Φάνκαμ.
Οι «ερυθρόλευκες» πέτυχαν την 3η νίκη τους στη διοργάνωση και συνέχισαν τα θετικά αποτελέσματα.
Τα δεκάλεπτα: 22-17, 35-31, 45-53, 58-77
|BAXI Ferrol
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Carmela Permuy
|Did Not Play
|3
|Sandra Martinez
|07:37
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-8
|1
|5
|Sydney Shaw *
|31:14
|5
|2/12
|16.67%
|1/6
|16.67%
|1/6
|16.67%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|3
|1
|3
|2
|1
|-12
|2
|6
|Esther Castedo *
|22:53
|5
|2/8
|25%
|1/3
|33.33%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|5
|2
|1
|-
|-
|-13
|7
|7
|Gala Mestres
|Did Not Play
|9
|Karolina Sotolova
|25:15
|5
|2/11
|18.18%
|1/5
|20%
|1/6
|16.67%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|1
|1
|1
|3
|-
|-8
|0
|13
|Claire Melia *
|25:57
|8
|4/11
|36.36%
|4/7
|57.14%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|5
|2
|2
|-
|2
|-13
|11
|18
|Katerina Galickova *
|22:45
|5
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|1
|3
|-
|1
|-
|-16
|7
|25
|Nikola Priede
|20:10
|4
|2/4
|50%
|2/3
|66.67%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|3
|1
|4
|2
|1
|2
|-
|1
|-4
|7
|30
|Elena Baldonedo
|Did Not Play
|32
|Tayra Eke Benitez
|14:03
|7
|2/3
|66.67%
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|-
|4
|4
|1
|1
|-
|-
|-
|-6
|10
|44
|Margaret Doogan *
|30:06
|19
|8/19
|42.11%
|6/11
|54.55%
|2/8
|25%
|1/2
|50%
|1
|-
|1
|-
|-
|2
|1
|-
|-15
|7
|Team/Coaches
|3
|4
|7
|-
|2
|-
|TOTAL
|200
|58
|24/73
|32.88%
|18/40
|45%
|6/33
|18.18%
|4/6
|66.67%
|13
|20
|33
|19
|12
|13
|7
|4
* Starters
Coach: Lino Lopez
Assistant: Jorge Rey Lopez
|Olympiacos SFP
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|8
|Yohana Ewodo *
|35:25
|12
|6/12
|50%
|6/9
|66.67%
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|1
|3
|4
|3
|3
|3
|3
|-
|26
|12
|11
|Olympia Sakellariou
|Did Not Play
|12
|Lola Pendande *
|27:45
|14
|6/7
|85.71%
|4/5
|80%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|2
|3
|4
|1
|1
|10
|15
|14
|Zafeirenia Karlafti
|04:59
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-8
|0
|15
|Kyra Lambert *
|33:01
|7
|3/3
|100%
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|-
|3
|3
|6
|2
|2
|-
|-
|27
|14
|19
|Christina Anastasopoulou
|01:07
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-8
|-1
|21
|Eleanna Christinaki *
|34:04
|19
|7/14
|50%
|5/12
|41.67%
|2/2
|100%
|3/4
|75%
|1
|8
|9
|3
|3
|2
|1
|-
|18
|22
|23
|Evgenia Kollatou
|06:59
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|1
|-
|1
|-
|-
|-8
|-2
|30
|Morgan Maly
|30:38
|12
|5/12
|41.67%
|3/8
|37.5%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|4
|5
|9
|3
|-
|-
|1
|-
|17
|18
|32
|Dulcy Fankam *
|26:02
|13
|5/8
|62.5%
|5/8
|62.5%
|0/0
|0%
|3/6
|50%
|2
|10
|12
|2
|3
|1
|-
|2
|21
|22
|Team/Coaches
|-
|2
|2
|-
|3
|-
|TOTAL
|200
|77
|32/60
|53.33%
|25/45
|55.56%
|7/15
|46.67%
|6/11
|54.55%
|9
|34
|43
|20
|15
|17
|6
|3
* Starters
Coach: Ahmed Mbombo Njoya
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