Ο Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στο EuroCup Women, γνωρίζοντας την ήττα με 80-58 από την Ενσίνο Λούγκο.

Ο Πανσερραϊκός γνώρισε την τρίτη του ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια στο EuroCup Women, καθώς δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί την Ενσίνο Λούγκο, η οποία επικράτησε με 80-58 στην αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Κωνσταντίνου Κεραμιδά εξακολουθεί να αναζητά το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση, με τη Γουόκερ να αποτελεί ξανά την κύρια επιθετική της απειλή. Η Αμερικανίδα σημείωσε 30 πόντους, έχοντας 6/17 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 9/11 βολές, ενώ πρόσθεσε ακόμη τέσσερα ριμπάουντ. Η Σίνγκλετον ακολούθησε με 15 πόντους, ωστόσο η υπόλοιπη ομάδα δεν έδωσε τις απαραίτητες λύσεις στην επίθεση.

Για την ισπανική ομάδα, οι Γουίλιαμς, Βαν Σάικ και Μπος ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 13 πόντους η καθεμία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της Ενσίνο Λούγκο.

Δεκάλεπτα: 23-17, 43-34, 57-41, 80-58

Ενσίνο (Λουίς Γκαρίντο): Π. Ουίλιαμς 13 (2), Βαν Σκάικ 12 (1), Κ Ουίλιαμς 10 (2), Μπος 13 (3), Βιλάρο 5, Γκαρφέλα 7 (1), Χερνάντεζ 11, Φερέρο, Σακεβισιούτε 8, Λόπεζ.

Πανσερραϊκός Fibran (Κώστας Κεραμιδάς): Γουόκερ 30 (3), Κ. Τσινέκε 2, Γκάιλ 4, Μπαξεβάνου 4 (1), Παπαϊωάννου, Γεροστεργίου 3 (1), Τσολακίδου, Σίνγκλεντον 15 (14 ριμπ.), Γκοργκανάζ, Νάτσκου.