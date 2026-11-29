ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 70-57: Εύκολη νίκη για τον Δικέφαλο του Βορρά
O ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 70-57 του Πανσερραϊκού στο «Παλατάκι» της Πυλαίας και πήρε σημαντική νίκη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της WBL 1.
Οι «ασπρόμαυρες» ήταν ανώτερες στο μεγαλύτερο μέρος του ματς και πήραν το «ροζ φύλλο». Και οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 3-5. Για τις γηπεδούχες ξεχώρισε η Μάρσαλ με 20 πόντους, 16 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 38:11, ενώ για τις φιλοξενούμενες «πρώτο βιολί» ήταν η Καρακασίδου, που κατέγραψε 21 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 33:07.
Τα δεκάλεπτα: 24-19, 41-28, 46-44, 70-57
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