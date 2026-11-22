Οι Πάνθηρες Καβάλας επικράτησαν στο «θρίλερ» κόντρα στον Αμύντα με 67-67, ενώ ο Πρωτέας Βούλας κέρδισε τον Άρη με 82-72. Τέλος ο Πανσερραϊκός επικράτησε με 76-71 του Κρόνου.

Μετά από ένα δραματικό σε εξέλιξη παιχνίδι οι Πάνθηρες Καβάλας επικράτησαν με 67-65 του Αμύντα και έφτασαν στις τρεις νίκες στο πρωτάθλημα. Από τους γηπεδούχους η Κέλι με 22 και η Πιτς με 16, ενώ για την ομάδα του Υμηττού η Κρόφορντ είχε 18 με 4 τρίποντα.

Ο Πρωτέας Βούλας έχοντας το προβάδισμα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης νίκησε με 82-72 τον Αρη και βελτίωσε τη βαθμολογική του θέση. Ποϊντέξτερ με 26(4) και Πέρι 27(7) έδωσαν πολλές λύσεις στην ομάδα της Βούλας, ενώ για τον Άρη η Πάτι είχε 36.

Με νέο πρόσωπο τη Λιλιάννα Καρακασίδου που έκανε ντεμπούτο με 15 πόντους ο Πανσερραϊκός Fibran έκαμψε την αντίσταση του Κρόνου BC Plasis με 76-71. Λιτλπέιτζ με 27(4) πόντους και Γουόκερ με 22(2) βοήθησαν την ομάδα των Σερρών να φτάσει στη νίκη, ενώ για τον Κρόνο BC Plasis Τέρελ και Μπασκερβίλε είχαν από 18 πόντους.

7η Αγωνιστική – Αποτελέσματα

Πάνθηρες Καβάλας-Αμύντας 67-65

Πρωτέας Βούλας-Άρης 82-72

Πανσερραϊκός Fibran – Κρόνος BC Plasis 76-71

Σάββατο 21.11

Ολυμπιακός-Παναθλητικός 112-50

Αθηναϊκός Qualco-Παναθηναϊκός 83-69

Δευτέρα 23.11

Σ. Καραδήμας 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ Λιαρομμάτης-Ελ Ανύ-Σαμαράς (Καραδήμας)

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Πάνθηρες Καβάλας-Αμύντας 67-65

Διαιτητές: Δέλλας-Νέδογλου-Μιχέλη

Δεκάλεπτα: 15-16, 32-34, 47-53, 67-65

Πάνθηρες Καβάλας (Χαντέλης): Χόμπι 15, Κέλι 22(1), Πιτς 16(5), Ιβανούσα 11(1), Σταματάκη 3(1), Καραγιάννη, Σύρπα, Κοντογιάννη.

Αμύντας (Σόφτης): Κρίορ 16(1), Γουίλιαμς 10, Κρόφορντ 18(4), Καραχάλιου 4, Παγώνη 6(2), Σάγκερερ 2, Σταμάτη 1, Κατσαμούρη 2, Μουστάκα 6(2), Μαργώνη.

Πρωτέας Βούλας-Άρης 82-72

Διαιτητές: Καραμπιτσάκος-Τσικριτσάκη-Μαρίγλη

Δεκάλεπτα: 38-10, 51-34, 70-52, 82-72

Πρωτέας Βούλας (Κωνσταντόπουλος): Ποϊντέξτερ 26(4), Πέρι 27(7), Νούνιεθ 7, Πολυμένη 3(1), Τουμπανιάρη 3, Ανδρικοπούλου, Ιβουάλα 12, Γρηγοροπούλου 4, Προδρομίδη 6.

Άρης (Κωτούλης): Πάτι 36(1), Ντάλα 6(1), Μιχαηλίδου Ε. 4(1), Κερασοβίτη 6(1), Ιγγλέζου, Μιχαηλίδου Κ. 5, Τουτουντζίεβα 6, Ντέιβις 9(1), Διαμαντοπούλου, Κοτζαμπάση.

Πανσερραϊκός FIBRAN-Κρόνος BC Plasis 76-71

Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Τοπαλίδης-Κλεπουσνιώτου

Δεκάλεπτα: 24-16, 41-29, 58-53, 76-71

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Λιτλπέιτζ 27(4), Γουόκερ 22(2), Καρακασίδου 15(2), Ελέκο, Νάτσκου 4, Τσινέκε 8, Γεροστεργίου, Παπαϊωάννου, Κουβόρντε, Μπαξεβάνου, Τσολακίδου.

Κρόνος BC Plasis (Σκληρός): Κάτανιτς 2, Τερέλ 18(2), Φιντάν 16(1), Πατεράκη 11(1), Μπασκερβίλε 18, Τζανετάτου, Κορρέ, Σταθοπούλου 6.

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 14 661-422 239

2) Ολυμπιακός 13 614-409 205

3) Παναθηναϊκός 12 615-483 132

4) Πρωτέας Βούλας 11 510-549 -39

5) ΠΑΣ Γιάννινα 10 419-425 -6

6) Παναθλητικός 10 476-536 -60

7) Πανσερραϊκός Fibran 10 477-559 -82

8) Πάνθηρες Καβάλας 10 443-560 -117

9) Κρόνος BC Plasis 9 446-545 -99

10) ΠΑΟΚ 8 387-469 -82

11) Αρης 8 501-541 -40

12) Αμύντας 8 457-508 -51

*ΠΑΣ Γιάννινα και ΠΑΟΚ έχουν αγώνα λιγότερο.

Η επόμενη αγωνιστική (8η, 28-29/11)