ΠΑΟΚ - Ρόμα 113-111: Η παρακάμερα του αγώνα
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Δείτε την παρακάμερα του ΠΑΟΚ από τη μεγάλη εντός έδρας νίκη επί της Ρόμα.
Σε ένα απίστευτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές νίκες. Υποδέχθηκε τη Ρόμα για την έκτη αγωνιστική του EuroCup και χάρη σε καλάθι του Μπεν Μουρ στο φινάλε, πήρε το θετικό αποτέλεσμα με 113-111.
Απίθανη η ατμόσφαιρα στην «PAOK Sports Arena», με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να ανεβάζει ένα βίντεο με την παρακάμερα του αγώνα.
Δείτε την παρακάμερα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
@Photo credits: eurokinissi
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