ΠΑΟΚ: Εκτός ο Γκρέι και με Καρδίτσα

Χωρίς τον ΡεϊΚουάν Γκρέι, αλλά και τον Γιώργο Φίλλιο, θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στην αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα (14/11, 17:30).

Ο Αμερικανός φόργουορντ, έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από την ίωση που τον ταλαιπωρεί από τις αρχές της εβδομάδας και τον άφησε εκτός αποστολής και από την αναμέτρηση με τη Μπάλκαν, την περασμένη Τρίτη και έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Κάτι ανάλογο έγινε και με τον Γιώργο Φίλλιο, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στη μέση και δεν υπολογίζεται για την αυριανή αναμέτρηση.

Οι δυο τους, προστίθενται στη μεγάλη απουσία του Τσέντι Όσμαν, ενώ δεν αλλάζει κάτι με τον Κλίφορντ Ομορούγι, ο οποίος παραμένει εκτός λίστας στην Ελλάδα.

«Όπως όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια θα είναι μία δύσκολη αποστολή και θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι σε αυτό τον αγώνα. Είναι καλή ομάδα η Καρδίτσα, έχουν δείξει καλά στοιχεία ως τώρα και αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε για να επιστρέψουμε με τη νίκη, είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά και να ακολουθήσουμε το πλάνο πάνω στο οποίο δουλέψαμε τις τελευταίες ημέρες» ανέφερε ο Μάρκους Φόστερ.

