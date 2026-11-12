Reuters: «Ο ΠΑΟΚ στα 6 πρώτα franchises της Euroleague»

Ένα ακόμα δημοσίευμα έγκυρου δημοσιογραφικού οργανισμού, όπως το Reuters, αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για Euroleague franchise από την επόμενη σεζόν.

Όλα δείχνουν ότι μέχρι τέλος Νοεμβρίου, η Euroleague, θα ανακοινώσει τις νέες ομάδες που θα γίνουν franchise και θα προστεθούν στους 13 μετόχους της διοργάνωσης, με τα δημοσιεύματα να διαδέχονται το ένα το άλλο, για το ποιοι αναμένεται να πάρουν τις νέες πολυπόθητες άδειες.

Μετά τα δημοσιεύματα, από Ισπανία και Λιθουανία, ακολούθησαν αυτά στη Σερβία, στη συνέχεια στην Ιταλία και σήμερα, έρχεται το πρακτορείο Reuters, να σημειώσει και αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ, αναμένεται να είναι μέσα στα πρώτα franchises που θα ανακοινώσει άμεσα η Euroleague.

To δημοσίευμα αναφέρει:



«Πηγές κοντά στην Euroleague δήλωσαν στο Reuters ότι μέσα στη φετινή χρονιά θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν οι Βαλένθια, Μαξίμα Ρόμα, Χάποελ Τελ Αβίβ, ΠΑΟΚ, Ντουμπάι και Παρί θα λάβουν μόνιμες άδειες συμμετοχής. Ανώτατο διοικητικό στέλεχος ενός εκ των 13 μετόχων της Euroleague επιβεβαίωσε τις συγκεκριμένες πληροφορίες.



Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης στο Reuters ότι αρκετοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι επιπέδου Champions League επικοινώνησαν αυτή την εβδομάδα με την Euroleague, εκφράζοντας ενδιαφέρον για τη δημιουργία ομάδων μπάσκετ και τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση. Ο ένας σύλλογος εδρεύει στην Ιταλία και ο άλλος στη Γερμανία.



Πηγές κοντά στη Βαλένθια δήλωσαν στο Reuters ότι υπάρχει αισιοδοξία σχετικά με την υποψηφιότητα του συλλόγου για την εξασφάλιση μιας θέσης franchise. Οι έξι ομάδες που επιλέχθηκαν ήταν εκείνες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σε μια εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με το διοικητικό στέλεχος. Παρότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η ημερομηνία, η ψηφοφορία για τις άδειες franchise αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες.



Η διαδικασία αξιολόγησης δεν είναι οριστική και οι υποψήφιες ομάδες για τις άδειες franchise θα υποβληθούν σε περαιτέρω ελέγχους, όπως είναι ο οικονομικός και νομικός έλεγχος (due diligence). Ωστόσο, πρόθεση είναι και οι έξι σύλλογοι που κατονομάζονται να αγωνιστούν στη Euroleague της σεζόν 2027-28».