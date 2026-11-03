O Αντρέα Τρινκιέρι... προειδοποίησε χθες ότι η Ρόμα μπορεί να βάλει 120 πόντους και παραλίγο να βγει αληθινός! Σε ένα απίστευτο παιχνίδι, ο Μπεν Μουρ έφερε αναμνήσεις από το περσινό παιχνίδι με τη Μπραουνσβάιγκ, πέτυχε το νικητήριο καλάθι, μετά από επιθετικό ριμπάουντ και η νίκη, ήρθε με 113-111 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε το 3/3 στην έδρα του στο Eurocup και ανέβηκε στο 4-2, ενώ οι Ιταλοί, πήγαν στο 2-4.
Ο Ταϊρί με 27 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ, ο Όσμαν είχε 25 και ο Φόστερ 20, ενώ ο Μουρ πρόσθεσε 13, ενώ για τη Ρόμα, ο Μάνιον είχε 18, ο Σιμόνοβιτς 17 και ο Ολίνικ 14, με τον Καναδό να αστοχεί στο τρίποντο για τη νίκη στο τέλος.
Ο αγώνας:
Ο Καλάθης μπήκε ορεξάτος, «ταΐζοντας» τους πάντες (5 ασίστ), ενώ ο Μουρ που ήρθε από τον πάγκο, αντί του Αλεξάντερ (που ήταν στα... χαμένα αμυντικά) έδωσε λύσεις και στις δύο πλευρές (18-12). Ο Στίβενσον είχε απαντήσεις για τη Ρόμα, αλλά Φόστερ και Μουρ τελείωσαν τις φάσεις τους για το 29-22. Στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου, με τον Μάνιον στον πάγκο, οι γηπεδούχοι φάνηκαν να σετάρουν καλύτερα το παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση και με ένα ξέσπασμα του Ταϊρί πήγαν στο +10 (48-38). Εκεί, με το 2ο φάουλ του, ο Τρινκιέρι τον τράβηξε στον πάγκο, ο Μάνιον είχε επιστρέψει και απέναντι στον Καλάθη, όχι απλά ένιωσε άνετα, αλλά έφτασε τους 14 πόντους, με το πρώτο μέρος, να κλείνει στο 61-60 (!), αφού άμυνες, εκατέρωθεν... δεν υπήρχαν.
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ένα 5-0, αλλά η απάντηση της Ρόμα ήρθε άμεσα που με τρίποντο του Στίβενσον, πέρασε μπροστά (68-69). Με Ταϊρί και Γκρέι, οι γηπεδούχοι πήγαν στο 76-72, ενώ κάποιες αποφάσεις των διαιτητών, έφεραν γκρίνια από πάγκο και κερκίδα, ενώ με τον Μάνιον στον πάγκο, ο Αγιαγί πήρε πρωτοβουλίες πάνω στον Φόστερ (82-83). Ο Όσμαν σε εκείνο το σημείο βγήκε μπροστά (89-86) και στο τέλος, ο Καλάθης βρήκε μία εκπληκτική ασίστ για τον Φόστερ, ο οποίος με τρίποντο από τη γωνία, έκανε το 92-86. Με Φόστερ και Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ, πήγε στο 102-93, αλλά με Γουότσον, Μάνιον, η Ρόμα μείωσε (102-98) και με τον Ντέιβις να βάζει 6 πόντους... από το πουθενά ισοφάρισε (106-106). O Όσμαν έβαλε το μεγάλο τρίποντο για το 109-106, ο Ολίνικ όμως με ένα γκολ-φάουλ και ένα καλάθι, απάντησε για το 109-111. Ο Ταϊρί βρήκε την ασίστ στον Μουρ κι αυτός ισοφάρισε (111-111), με 42 δευτερόλεπτα να απομένουν. Οι άμυνες βγήκαν, ο Ταϊρί αστόχησε στο τρίποντο, ο Μουρ όμως με επιθετικό ριμπάουντ, έκανε το 113-111, με 0.9 στο χρονόμετρο. Ο Ολίνικ βρήκε το τρίποντο απο μακριά, αλλά αστόχησε και νίκη, έμεινε στον ΠΑΟΚ...
Τα δεκάλεπτα: 29-22, 61-60, 92-86, 113-111
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Στο τέλος ο Μπεν Μουρ, πάντα με την οξυδέρκειά του, ακολούθησε το σουτ του Ταϊρί και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.
MVP O… Έτσι όπως εξελίχθες το παιχνίδι, ο Μπεν Μουρ ήταν κορυφαίος του ΠΑΟΚ, με το νικητήριο καλάθι, τους 13 πόντους του και τα 5 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ο Μπριν Ταϊρί με 27 πόντους, ήταν και πάλι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ, έχοντας 6/11 τρίποντα, 4/7 δίποντα, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Έρικ Στίβενσον, είχε 16 πόντους, με 2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/6 βολές, 7 ριμπάουντ και 28 στο PIR.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… O Κάιλ Αλεξάντερ έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, έχοντας 6 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ αντιμετώπισε διάφορα θέματα στην άμυνα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Για πρώτη φορά, ο ΠΑΟΚ έφτασε σε υψηλό νούμερο ασίστ, δίνοντας 27, ενώ είχε μόλις 10 λάθη, στη σχετική αναλογία.
|PAOK Thessaloniki
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PIR
|Coach: Andrea Trinchieri
|0
|R. Gray
|24:04
|8
|4/6
|66.7%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|4
|4
|3
|0
|0
|0
|10
|5
|B. Tyree *
|24:56
|27
|4/7
|57.1%
|6/11
|54.5%
|1/2
|50.0%
|1
|2
|3
|3
|1
|0
|0
|24
|6
|C. Osman *
|32:55
|25
|2/5
|40.0%
|3/7
|42.9%
|12/12
|100.0%
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|1
|24
|8
|K. Alexander *
|15:51
|6
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|5
|0
|5
|0
|1
|2
|0
|7
|9
|N. Chougkaz *
|14:23
|4
|0/1
|0.0%
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|12
|T. Hudgins
|14:52
|3
|0/0
|0.0%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|6
|0
|1
|0
|3
|17
|M. Foster
|20:39
|20
|2/2
|100.0%
|4/7
|57.1%
|4/5
|80.0%
|0
|2
|2
|4
|2
|2
|0
|20
|18
|N. Persidis
|00:52
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|D. Motiejunas
|00:43
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-3
|26
|B. Moore
|23:26
|13
|5/5
|100.0%
|0/0
|0.0%
|3/5
|60.0%
|3
|2
|5
|1
|0
|0
|1
|17
|33
|N. Calathes
|26:49
|7
|2/8
|25.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1
|4
|5
|9
|0
|2
|0
|8
|77
|A. Bazinas *
|00:30
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|113
|21/37
|56.8%
|16/35
|45.7%
|23/28
|82.1%
|14
|17
|31
|27
|4
|10
|2
|113
|Roma Basketball
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PIR
|Coach: Alessandro Magro
|1
|N. Mannion *
|27:18
|18
|4/7
|57.1%
|1/4
|25.0%
|7/10
|70.0%
|0
|3
|3
|3
|0
|1
|0
|18
|3
|P. Watson Jr *
|31:52
|9
|0/0
|0.0%
|2/6
|33.3%
|3/3
|100.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|6
|5
|C. Davis Jr.
|21:12
|6
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0
|1
|1
|3
|0
|1
|0
|7
|7
|G. Emejuru
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|T. Flowers
|08:58
|7
|2/3
|66.7%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|6
|10
|E. Stevenson *
|27:18
|16
|2/3
|66.7%
|2/4
|50.0%
|6/6
|100.0%
|3
|4
|7
|6
|1
|1
|0
|28
|11
|G. Ayayi
|16:12
|16
|4/4
|100.0%
|1/3
|33.3%
|5/6
|83.3%
|0
|0
|0
|5
|0
|1
|0
|20
|12
|A. Strautins *
|19:35
|6
|2/3
|66.7%
|0/3
|0.0%
|2/2
|100.0%
|2
|3
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|19
|M. Simonovic
|13:11
|17
|4/4
|100.0%
|2/2
|100.0%
|3/4
|75.0%
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|18
|22
|K. Olynyk *
|26:16
|14
|5/6
|83.3%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100.0%
|1
|4
|5
|4
|0
|5
|2
|21
|24
|A. Mezzanotte
|08:08
|2
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|5
|33
|M. Iuzzolino
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|111
|24/32
|75.0%
|11/27
|40.7%
|30/35
|85.7%
|7
|20
|27
|26
|1
|10
|3
|138
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