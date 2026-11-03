Με τον Μπεν Μουρ να βάζει το νικητήριο καλάθι, 9 δέκατα πριν τη λήξη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 113-111 της Ρόμα BC, κάνοντας το 3/3 στην έδρα του στον όμιλο.

O Αντρέα Τρινκιέρι... προειδοποίησε χθες ότι η Ρόμα μπορεί να βάλει 120 πόντους και παραλίγο να βγει αληθινός! Σε ένα απίστευτο παιχνίδι, ο Μπεν Μουρ έφερε αναμνήσεις από το περσινό παιχνίδι με τη Μπραουνσβάιγκ, πέτυχε το νικητήριο καλάθι, μετά από επιθετικό ριμπάουντ και η νίκη, ήρθε με 113-111 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε το 3/3 στην έδρα του στο Eurocup και ανέβηκε στο 4-2, ενώ οι Ιταλοί, πήγαν στο 2-4.

Ο Ταϊρί με 27 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ, ο Όσμαν είχε 25 και ο Φόστερ 20, ενώ ο Μουρ πρόσθεσε 13, ενώ για τη Ρόμα, ο Μάνιον είχε 18, ο Σιμόνοβιτς 17 και ο Ολίνικ 14, με τον Καναδό να αστοχεί στο τρίποντο για τη νίκη στο τέλος.



Ο αγώνας:

Ο Καλάθης μπήκε ορεξάτος, «ταΐζοντας» τους πάντες (5 ασίστ), ενώ ο Μουρ που ήρθε από τον πάγκο, αντί του Αλεξάντερ (που ήταν στα... χαμένα αμυντικά) έδωσε λύσεις και στις δύο πλευρές (18-12). Ο Στίβενσον είχε απαντήσεις για τη Ρόμα, αλλά Φόστερ και Μουρ τελείωσαν τις φάσεις τους για το 29-22. Στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου, με τον Μάνιον στον πάγκο, οι γηπεδούχοι φάνηκαν να σετάρουν καλύτερα το παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση και με ένα ξέσπασμα του Ταϊρί πήγαν στο +10 (48-38). Εκεί, με το 2ο φάουλ του, ο Τρινκιέρι τον τράβηξε στον πάγκο, ο Μάνιον είχε επιστρέψει και απέναντι στον Καλάθη, όχι απλά ένιωσε άνετα, αλλά έφτασε τους 14 πόντους, με το πρώτο μέρος, να κλείνει στο 61-60 (!), αφού άμυνες, εκατέρωθεν... δεν υπήρχαν.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ένα 5-0, αλλά η απάντηση της Ρόμα ήρθε άμεσα που με τρίποντο του Στίβενσον, πέρασε μπροστά (68-69). Με Ταϊρί και Γκρέι, οι γηπεδούχοι πήγαν στο 76-72, ενώ κάποιες αποφάσεις των διαιτητών, έφεραν γκρίνια από πάγκο και κερκίδα, ενώ με τον Μάνιον στον πάγκο, ο Αγιαγί πήρε πρωτοβουλίες πάνω στον Φόστερ (82-83). Ο Όσμαν σε εκείνο το σημείο βγήκε μπροστά (89-86) και στο τέλος, ο Καλάθης βρήκε μία εκπληκτική ασίστ για τον Φόστερ, ο οποίος με τρίποντο από τη γωνία, έκανε το 92-86. Με Φόστερ και Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ, πήγε στο 102-93, αλλά με Γουότσον, Μάνιον, η Ρόμα μείωσε (102-98) και με τον Ντέιβις να βάζει 6 πόντους... από το πουθενά ισοφάρισε (106-106). O Όσμαν έβαλε το μεγάλο τρίποντο για το 109-106, ο Ολίνικ όμως με ένα γκολ-φάουλ και ένα καλάθι, απάντησε για το 109-111. Ο Ταϊρί βρήκε την ασίστ στον Μουρ κι αυτός ισοφάρισε (111-111), με 42 δευτερόλεπτα να απομένουν. Οι άμυνες βγήκαν, ο Ταϊρί αστόχησε στο τρίποντο, ο Μουρ όμως με επιθετικό ριμπάουντ, έκανε το 113-111, με 0.9 στο χρονόμετρο. Ο Ολίνικ βρήκε το τρίποντο απο μακριά, αλλά αστόχησε και νίκη, έμεινε στον ΠΑΟΚ...

Τα δεκάλεπτα: 29-22, 61-60, 92-86, 113-111

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Στο τέλος ο Μπεν Μουρ, πάντα με την οξυδέρκειά του, ακολούθησε το σουτ του Ταϊρί και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

MVP O… Έτσι όπως εξελίχθες το παιχνίδι, ο Μπεν Μουρ ήταν κορυφαίος του ΠΑΟΚ, με το νικητήριο καλάθι, τους 13 πόντους του και τα 5 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ο Μπριν Ταϊρί με 27 πόντους, ήταν και πάλι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ, έχοντας 6/11 τρίποντα, 4/7 δίποντα, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Έρικ Στίβενσον, είχε 16 πόντους, με 2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/6 βολές, 7 ριμπάουντ και 28 στο PIR.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… O Κάιλ Αλεξάντερ έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, έχοντας 6 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ αντιμετώπισε διάφορα θέματα στην άμυνα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Για πρώτη φορά, ο ΠΑΟΚ έφτασε σε υψηλό νούμερο ασίστ, δίνοντας 27, ενώ είχε μόλις 10 λάθη, στη σχετική αναλογία.

PAOK Thessaloniki 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PIR Coach: Andrea Trinchieri 0 R. Gray 24:04 8 4/6 66.7% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 4 4 3 0 0 0 10 5 B. Tyree * 24:56 27 4/7 57.1% 6/11 54.5% 1/2 50.0% 1 2 3 3 1 0 0 24 6 C. Osman * 32:55 25 2/5 40.0% 3/7 42.9% 12/12 100.0% 0 2 2 1 0 1 1 24 8 K. Alexander * 15:51 6 2/2 100.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 5 0 5 0 1 2 0 7 9 N. Chougkaz * 14:23 4 0/1 0.0% 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 2 12 T. Hudgins 14:52 3 0/0 0.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 0 0 0 6 0 1 0 3 17 M. Foster 20:39 20 2/2 100.0% 4/7 57.1% 4/5 80.0% 0 2 2 4 2 2 0 20 18 N. Persidis 00:52 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 20 D. Motiejunas 00:43 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 -3 26 B. Moore 23:26 13 5/5 100.0% 0/0 0.0% 3/5 60.0% 3 2 5 1 0 0 1 17 33 N. Calathes 26:49 7 2/8 25.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 1 4 5 9 0 2 0 8 77 A. Bazinas * 00:30 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 113 21/37 56.8% 16/35 45.7% 23/28 82.1% 14 17 31 27 4 10 2 113

* Starting five

Roma Basketball 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PIR Coach: Alessandro Magro 1 N. Mannion * 27:18 18 4/7 57.1% 1/4 25.0% 7/10 70.0% 0 3 3 3 0 1 0 18 3 P. Watson Jr * 31:52 9 0/0 0.0% 2/6 33.3% 3/3 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 6 5 C. Davis Jr. 21:12 6 1/2 50.0% 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0 1 1 3 0 1 0 7 7 G. Emejuru 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 9 T. Flowers 08:58 7 2/3 66.7% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 6 10 E. Stevenson * 27:18 16 2/3 66.7% 2/4 50.0% 6/6 100.0% 3 4 7 6 1 1 0 28 11 G. Ayayi 16:12 16 4/4 100.0% 1/3 33.3% 5/6 83.3% 0 0 0 5 0 1 0 20 12 A. Strautins * 19:35 6 2/3 66.7% 0/3 0.0% 2/2 100.0% 2 3 5 0 0 0 0 6 19 M. Simonovic 13:11 17 4/4 100.0% 2/2 100.0% 3/4 75.0% 1 1 2 1 0 1 0 18 22 K. Olynyk * 26:16 14 5/6 83.3% 1/3 33.3% 1/1 100.0% 1 4 5 4 0 5 2 21 24 A. Mezzanotte 08:08 2 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 5 33 M. Iuzzolino 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 111 24/32 75.0% 11/27 40.7% 30/35 85.7% 7 20 27 26 1 10 3 138

* Starting five



