Δείτε τα highlights της νίκης του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ρόμα BC, για την 6η αγωνιστική του EuroCup.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε σε ματσάρα της Ρομα BC μέσα στο «Παλατάκι» με 113-111, για την 6η αγωνιστική του EuroCup.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, πανηγύρισε την 4η νίκη της στη διοργάνωση, έπειτα από το φόλοου καλάθι που πέτυχε ο Μουρκ και χάρισε το θετικό αποτέλεσμα στους Θεσσαλονικείς.