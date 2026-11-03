ΠΑΟΚ - Ρόμα BC 113-111: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights της νίκης του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ρόμα BC, για την 6η αγωνιστική του EuroCup.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε σε ματσάρα της Ρομα BC μέσα στο «Παλατάκι» με 113-111, για την 6η αγωνιστική του EuroCup.
Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, πανηγύρισε την 4η νίκη της στη διοργάνωση, έπειτα από το φόλοου καλάθι που πέτυχε ο Μουρκ και χάρισε το θετικό αποτέλεσμα στους Θεσσαλονικείς.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi
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