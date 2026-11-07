Ο Στέφανος Μακρής ανέλυσε στο Gazz Floor by Novibet την επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και την εμφάνιση Φουρνιέ και Βεζένκοφ.

Οι «μηχανές» του Ολυμπιακού άργησαν να πάρουν μπρος, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο (μόνο 22 πόντοι), πλήγωσε τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι έκαναν μία τεράστια προσπάθεια να γυρίσουν από το -22 (μείωσαν στο καλάθι), ωστόσο γνώρισαν τελικά την ήττα στη Sunel Arena με 62-57 για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Μετά την ολοκλήρωση του ματς, η ομάδα του Gazz Floor by Novibet ανέλυσε την εμφάνιση των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα, με την αδυναμία που παρουσίασε στο δημιουργικό κομμάτι.

Ο Στέφανος Μακρής σχολίασε με βάση τα στατιστικά τα όσα έκαναν οι Βεζένκοφ και Φουρνιέ στο παρκέ, τους τρόπους που σκόραραν απέναντι στους Σέρβους και το τι αυτοί προμήνυαν για την έκβαση του παιχνιδιού.