Χριστινάκη στο Gwomen: «Μετράει διπλά η νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, μου δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη ο κόουτς»

Ο Ολυμπιακός... έβαψε κόκκινο το αιώνιο ντέρμπι, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 89-63, με την Ελεάννα Χριστινάκη να είναι μία από τις MVP της αναμέτρησης.

Η διεθνής γκαρντ μίλησε στο GWOMEN μετά το τέλος της αναμέτρησης και τόνισε πόσο σημαντική ήταν η νίκη κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο, ενώ έδωσε συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό.

«Ήταν πολύ καλή νίκη για εμάς. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Έχουν πολύ καλή ομάδα, οπότε μετράει διπλά η δική μας νίκη, γιατί είναι όντως μια εξαιρετική ομάδα. Από εκεί και πέρα, είχαμε δύο ήττες, οι οποίες μας έχουν στοιχίσει πολύ. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο: στις δύσκολες στιγμές να ορθοποδήσουμε, να ξαναπάρουμε νίκες και να είμαστε εκεί που πάντα ονειρεύεται η ομάδα».

Στη συνέχεια η Ελεάννα Χριστινάκη τοποθετήθηκε και για τα στοιχεία που έπαιξαν ρόλο για τη μεγάλη διαφορά που... έχτισε η ομάδα της.

«Ξέρετε ότι τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα. Απλά μας στοίχισε πάρα πολύ που χάσουμε από τον ΠΑΟΚ και από τη Μερσίν και, ας είναι πρωταθλήτρια του EuroCup δεν εμφανιστήκαμε καλά στα τρία δεκάλεπτα. Το θέμα είναι να προσαρμόζεσαι και να παίζεις καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι. Νομίζω ότι το κάναμε εξαιρετικά. Διαβάσαμε πάρα πολύ καλά τα pick and roll και χτυπήσαμε σε οτιδήποτε είχαμε δουλέψει στην προπόνηση. Αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη στο προπονητικό staff, αλλά και ότι όταν ακολουθούμε ένα πλάνο, σίγουρα έρχονται νίκες».

Η Χριστινάκη έχει ξεκινήσει εξαιρετική τη σεζόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού και πάντα καταφέρνει να αφήνει το αποτύπωμά της, έπειτα από κάθε αγώνα.

Κόντρα στον Παναθηναϊκό, πέτυχε 15 πόντους, ενώ είχε και 6 ριμπάουντ και μίλησε για τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει... χτίσει με τον προπονητή της.

«Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόουτς. Ο Κουτς είναι Γάλλος και έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Μου δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη και εγώ, όταν κάποιος το κάνει αυτό, θέλω να προσπαθήσω δέκα φορές περισσότερο.

Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία. Είναι και ο ρόλος μου συγκεκριμένος ως αρχηγός στον Ολυμπιακό. Οπότε, πέρα από το μπασκετικό κομμάτι, είναι πολλά περισσότερα αυτά που πρέπει να κάνω ως Ελεάννα έξω από το μπάσκετ, για να είναι όλη η ομάδα καλά και να ακολουθούμε αυτά που λέει ο προπονητής, τόσο στα αποδυτήρια όσο και στο παρκέ.

Νομίζω ότι αυτό είναι κυρίως το στοιχείο που έχω αλλάξει φέτος και με βοηθάει να είμαι πιο ηγετική στο γήπεδο και να βοηθάω την ομάδα μου. Σήμερα, όμως, δεν ήμουν μόνο εγώ. Ήταν πάρα πολλά παιδιά, οπότε είναι ομαδική δουλειά».



Στο τέλος η αρχηγός του Ολυμπιακού δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» που στήριξαν από το πρώτο λεπρό μέχρι το φινάλε την ομάδα.

«Χάρηκα πάρα πολύ. Αυτή είναι η ουσία, ότι ανεβαίνει πάρα πολύ και το μπάσκετ γυναικών. Νομίζω ότι όποιος ήρθε σήμερα απόλαυσε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Ακόμα μία φορά γέμισε το γήπεδο και εύχομαι να συνεχίσει, να αγαπήσει πολύ αυτό το τμήμα και να είναι δίπλα μας, όπως πάντα».



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