Μακρής στο Gazz Floor: «Ο Ολυμπιακός έπαιζε παράλληλο μπάσκετ και όχι κάθετο»
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε χθες (06/11) στη «Sunel Arena» απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο (μόνο 22 πόντοι), πλήγωσε τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι έκαναν μία τεράστια προσπάθεια να γυρίσουν από το -22 (μείωσαν στο καλάθι), ωστόσο γνώρισαν την ήττα με 62-57 για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο ειδικός αναλυτής του «Gazz Floor, Στέφανος Μακρής ανέλυσε στην εκπομπή τον τρόπο παιχνιδιού των Ερυθρόλευκων, σημειώνοντας ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε πάρα πολύ παράλληλο μπάσκετ και όχι κάθετο.
Ακόμη τόνισε πως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξέφυγε από το συνηθισμένο πλάνο παιχνιδιού της, αργούσε πάρα πολύ να βρει το mismatch και άφησε τον αντίπαλο να σουτάρει πολλά τρίποντα από τις 45 μοίρες και από τις γωνίες.
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