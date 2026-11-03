Δείτε τη βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο Eurocup, μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στη Ρόμα BC.

O ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα κόντρα στη Ρόμα και κατάφερε να επικρατήσει με 113-111 στο Παλατάκι. Έτσι ανέβηκε στο 4-2 για να ρίξει τους Ιταλούς στο 2-4 μετά από ένα ιδιαίτερα αμφίρροπο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη.

Oι δύο ομάδες έκαναν θραύση στον επιθετικό τομέα, όμως είχαν θέματα στην αμυντική τους λειτουργεία.

Η βαθμολογία