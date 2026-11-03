ΠΑΟΚ: Η βαθμολογία στον όμιλο του Eurocup
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Δείτε τη βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο Eurocup, μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στη Ρόμα BC.
O ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα κόντρα στη Ρόμα και κατάφερε να επικρατήσει με 113-111 στο Παλατάκι. Έτσι ανέβηκε στο 4-2 για να ρίξει τους Ιταλούς στο 2-4 μετά από ένα ιδιαίτερα αμφίρροπο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη.
Oι δύο ομάδες έκαναν θραύση στον επιθετικό τομέα, όμως είχαν θέματα στην αμυντική τους λειτουργεία.
Η βαθμολογία
- Μπαχτσεσεχίρ 5-1
- ΠΑΟΚ 4-2
- Μανρέσα3-2
- Λιετκάμπελις 2-3
- Ουλμ 3-3
- Ρόμα 2-4
- Μπάλκαν 0-5
@Photo credits: eurokinissi
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