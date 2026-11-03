Όσμαν: «Έχουμε τον πιο δύσκολο όμιλο του Eurocup»

Ο Τσέντι Όσμαν χαρακτήρισε τον όμιλο του ΠΑΟΚ, ως τον πιο δύσκολο του Eurocup, μετά τη δύσκολη νίκη με 113-111 επί της Ρόμα BC.

Αναλυτικά όσα ανέφερε...

«Παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα με πολύ ταλέντο, που μπορεί να σκοράρει. Αυτή είναι η φιλοσοφία της, είναι μια ομάδα με μεγάλη επιθετική ικανότητα. Ο στόχος μας ήταν να προσπαθήσουμε να την κάνουμε να παίξει στον δικό μας ρυθμό, αλλά τελικά φάνηκε ότι εμείς παίξαμε στον δικό της. Ήταν ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό και πολλούς πόντους. Στο τέλος, όμως, αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα και ήταν σημαντικό να πάρουμε τη νίκη».

Για τον όμιλο του ΠΑΟΚ και την κυριαρχία στα παιχνίδια: «Θεωρώ ότι έχουμε τον πιο δύσκολο όμιλο στο EuroCup. Κάθε ομάδα που αντιμετωπίζουμε είναι υψηλού επιπέδου και διαθέτει πολλούς σπουδαίους παίκτες. Επομένως, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κάθε νίκη που μπορούμε. Βρισκόμαστε στον Νοέμβριο και προτιμώ να προχωράμε βήμα βήμα, παρά να βρεθούμε σε εξαιρετική κατάσταση από πολύ νωρίς, να κάνουμε ένα εκπληκτικό ξεκίνημα στη σεζόν και στη συνέχεια να δυσκολευτούμε στο δεύτερο μισό της. Προτιμώ να συνεχίσουμε σταδιακά. Θα διορθώσουμε όσα χρειάζεται, αλλά πήραμε τη νίκη και αυτό είναι το σημαντικότερο».

Όταν το ματς ήταν ισόπαλο στο τέλος, τι σκέφτηκες; «Σκέφτηκα ότι θα κερδίσουμε».

Για τους φιλάθλους: «Σίγουρα, οι φίλαθλοί μας ήταν και πάλι εξαιρετικοί απόψε. Μας έδωσαν δύναμη και ενέργεια, ήταν καταπληκτικοί. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες σε όλους όσοι ήρθαν στο γήπεδο. Παρόλο που ο καιρός δεν ήταν καλός και έβρεχε πολύ, εκείνοι βρέθηκαν εδώ και μας στήριξαν. Τους ευχαριστούμε πραγματικά».