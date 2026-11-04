ΠΑΟΚ – Ρόμα 113-111: Ρεκόρ στην ιστορία του Eurocup!

Οι 224 πόντοι που σημειώθηκαν σήμερα στο «PAOK Sports Arena», είναι οι περισσότεροι σε παιχνίδι στην ιστορία του Eurocup!

Σε ένα πραγματικά... τρελό παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 113-111 της Ρόμα BC, για να ανέβει στο 4-2 στον όμιλο του, με τους συνολικούς, 224 πόντους που σημειώθηκαν στο παιχνίδι αυτό, να είναι το μεγαλύτερο ενεργητικό στην ιστορία του Eurocup.

Το προηγούμενο ρεκόρ, ήταν οι 221 πόντοι, που είχαν σημειωθεί τη σεζόν 2025-26 στη νίκη της Βενέτσια επί της Νεπτούνας Κλάιπεντα με 118-103. Στην ιστορία πέρασε και η παλαιότερη επίδοση των 220 πόντων, από τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Ντινάμο Σάσσαρι με 116-104 τη σεζόν 2012-13.

