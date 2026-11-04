Φόστερ: «Δείχνουμε χαρακτήρα...»

O Μάρκους Φόστερ, με 20 πόντους, ήταν από τους πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ, στη νίκη με 113-111 επί της Ρόμα και τόνισε ότι η ομάδα του, δείχνει χαρακτήρα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε...

Αρχικά ανέφερε: «Δε νομίζω ότι αυτός ήταν ο ιδανικός τρόπος με τον οποίο θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι ήταν μια καλή βραδιά για εμάς, ώστε να δείξουμε τις επιθετικές μας δυνατότητες και να βάλουμε πολλούς πόντους».

Για το χαρακτήρα της ομάδας: «Όταν δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα, γνωρίζαμε ότι διαθέτουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν. Υπάρχουν αρκετοί που στις προηγούμενες ομάδες τους είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκοράρισμα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να βάλουμε πολλούς πόντους, απλώς δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα στη σεζόν στον βαθμό που θα θέλαμε. Είμαι χαρούμενος που απόψε καταφέραμε να λειτουργήσουμε ως ομάδα και να σκοράρουμε».

Για την κυριαρχία της ομάδας: «Φυσικά, δε θέλουμε κάποια παιχνίδια να εξελίσσονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά τέτοιες αναμετρήσεις θα μας βοηθήσουν μακροπρόθεσμα, στα πλέι οφ του Eurocup, στο Final Four, ελπίζω στα πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και στο Κύπελλο Ελλάδας. Δείχνουμε χαρακτήρα, καθώς μπορούμε να βρίσκουμε τον τρόπο να κερδίζουμε ακόμη και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα ή όταν δεν παίζουμε το καλύτερό μας μπάσκετ».

Για την επίθεση: «Νομίζω ότι με τους παίκτες που διαθέτουμε, όλοι έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε πρωτοβουλίες και να κυριαρχήσουμε στο παιχνίδι. Αυτή την περίοδο προσπαθούμε να βρούμε τον ρόλο μας, να ανακαλύψουμε τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας στην ομάδα και ποιος μπορεί να ξεχωρίσει σε συγκεκριμένους τομείς».