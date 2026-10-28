Σπανούλης: «Δεν ήταν και το πιο όμορφο παιχνίδι να βλέπεις, αλλά θα μάθουμε»
Ο Άρης μπορεί να μην έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, ωστόσο έδειξε χαρακτήρα και πήρε τη νίκη με 78-73 απέναντι στην Τσεντεβίτα Ολίμπια, διατηρώντας το αήττητό του στο EuroCup.
Ο Βασίλης Σπανούλης μετά το τέλος του αγώνα τοποθετήθηκε για τη δυσκολία που συνάντησε η ομάδα του να φτάσει στη νίκη.
Αναλυτικά
«Ήταν ένα παιχνίδι που δεν είχε τίποτα να χάσει η Τσεντεβίτα. Προερχόταν από ένα σερί ηττών κι εμείς από νίκες. Εμείς προσπαθούσαμε να αποβάλλουμε το άγχος των προηγούμενων νικών, που δεν είναι εύκολο. Βρήκαμε έναν τρόπο να κερδίσουμε, δεν θα νικάμε πάντα με 15-20 πόντους. Είναι καλό να παίζουμε αυτά τα ματς για να δούμε την αντίδραση μας.
Είχαμε πολλές βολές, δεν υπήρχε ρυθμός σήμερα. Υπήρχαν πολλές διακοπές επίσης, από φάουλ και βολές. Δεν ήταν και το πιο όμορφο παιχνίδι να βλέπεις, αλλά θα μάθουμε από το πώς το νικήσαμε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.