Σπανούλης: «Δεν ήταν και το πιο όμορφο παιχνίδι να βλέπεις, αλλά θα μάθουμε»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά τη νίκη του Άρη που διατήρησε το αήττητο στο EuroCup.

Ο Άρης μπορεί να μην έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, ωστόσο έδειξε χαρακτήρα και πήρε τη νίκη με 78-73 απέναντι στην Τσεντεβίτα Ολίμπια, διατηρώντας το αήττητό του στο EuroCup.

Ο Βασίλης Σπανούλης μετά το τέλος του αγώνα τοποθετήθηκε για τη δυσκολία που συνάντησε η ομάδα του να φτάσει στη νίκη.

Αναλυτικά

«Ήταν ένα παιχνίδι που δεν είχε τίποτα να χάσει η Τσεντεβίτα. Προερχόταν από ένα σερί ηττών κι εμείς από νίκες. Εμείς προσπαθούσαμε να αποβάλλουμε το άγχος των προηγούμενων νικών, που δεν είναι εύκολο. Βρήκαμε έναν τρόπο να κερδίσουμε, δεν θα νικάμε πάντα με 15-20 πόντους. Είναι καλό να παίζουμε αυτά τα ματς για να δούμε την αντίδραση μας.

Είχαμε πολλές βολές, δεν υπήρχε ρυθμός σήμερα. Υπήρχαν πολλές διακοπές επίσης, από φάουλ και βολές. Δεν ήταν και το πιο όμορφο παιχνίδι να βλέπεις, αλλά θα μάθουμε από το πώς το νικήσαμε».