Ο Άρης δεν βρέθηκε σε σπουδαία βραδιά αλλά απέδειξε ότι έχει αποκτήσει τη νοοτροπία του νικητή καθώς επικράτησε της Τσεντεβίτα με 78-73 και παρέμεινε αήττητος στο Eurocup.

Αυτό είχε πει εξάλλου και ο Βασίλης Σπανούλης. Να εξασφαλίζονται οι νίκες ακόμη και τις βραδιές που η ομάδα δεν θα αποδίδει βάσει των δυνατοτήτων της. Αυτό έγινε απέναντι στην Τσεντεβίτα. Ο Άρης δεν κατάφερε να βγάλει το παιχνίδι του αλλά είχε πολυφωνία και δύο σπουδαίους ηγέτες. Αρχικά τον Βασίλη Τολιόπουλο και στη συνέχεια τον Ματ Μόργκαν. Κι έτσι οι «κίτρινοι» είναι στο 5-0 και στην κορυφή του ομίλου σε αντίθεση με την Τσεντεβίτα η οποία παραμένει χωρίς νίκη

Ο αγώνας

Τα διαδοχικά τρίποντα του Ρόμπινσον Ερλ στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα (6-0) μάλλον ξεγέλασαν τον Άρη ως προς τον βαθμό δυσκολίας του αγώνα. Η Τσεντεβίτα ξόδεψε τα ομαδικά φάουλ της για να μην επιτρέψει στην ελληνική ομάδα να βρει ρυθμό και στην επίθεση σημάδεψε τα μις ματς (16-19, 8’). Ο Βασίλης Σπανούλης χαμήλωσε το σχήμα του θέλοντας να αλλάξει τον ρυθμό του αγώνα και είδε το 5-0 της ομάδας του.

Ο ρυθμός δεν άλλαξε στις αρχές της δεύτερης περιόδου καθώς ο Άρης πέρασε μπάλες στον Μπιρτς αλλά ο Καναδός δεν τις αξιοποίησε (24-19, 13:30). Κυρίως όμως δεν είχε ταχύτητα, ούτε κατάφερε να κάνει ένα σερί (27-27, 16’). Η Τσεντεβίτα αντέδρασε με δικό της 7-0 όταν βρέθηκε στο -4 (33-29) και μάλιστα έφτασε να προηγηθεί με +5 αλλά ο Άρης αντέδρασε με δικό του μικρό σερί στα τελευταία 30’’ και μείωσε σε 38-39 στο τέλος του ημιχρόνου.

Ο Άρης δεν είχε ηρεμία ούτε στο τρίτο ημίχρονο. Οι ατομικές προσπάθειες του Νένο Ντιμιτρίγεβιτς έδωσαν κάποιες λύσεις, όπως και αυτές του Μοκόκα αλλά οι «κίτρινοι» δεν έκαναν το παιχνίδι τους (50-47, 26’). Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι έως εκείνο το σημείο είχαν υποπέσει σε 14 λάθη! Για τον ίδιο λόγο, όταν ξέφυγαν με 55-49 (28’) είδε τον εκμηδενισμό της διαφοράς (57-57, 30’).

Ο Βασίλης Τολιόπουλος άλλαξε τη ροή του αγώνα με τα διαδοχικά μακρινά σουτ του και ο Άρης για πρώτη φορά ξέφυγε με +9 (69-60, 34’) καθώς πρόσθεσε κι ένταση στην άμυνά του. Ο Άρης μπήκε με την ίδια διαφορά στα τελευταία 3:30 αγωνιστικά λεπτά αλλά και πάλι δεν επένδυσε σ’ αυτή (74-70, 38’). Εκεί ο Ματ Μόργκαν έδωσε τέσσερις πόντους και σφράγισε τη νίκη της ομάδας του.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… είχε περισσότερο βάρος από την Τσεντεβίτα και στο κρίσιμο σημείο είχε δύο πρωταγωνιστές. Αρχικά τον Βασίλη Τολιόπουλο και στη συνέχεια τον Ματ Μόργκαν.

MVP… προφανώς ο Ματ Μόργκαν ο οποίος εκεί που κρίθηκε το παιχνίδι έδωσε επτά πόντους..

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… ο Βασίλης Τολιόπουλος πρόσφερε οκτώ πόντους εκεί που ο Άρης ξέφυγε στο σκορ με διαφορά εννιά πόντων η οποία αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη.

ΗΤΤΗΜΕΝΗ ΑΛΛΑ… η Τσεντεβίτα έκανε καλό παιχνίδι έχοντας πρωταγωνιστές τους Κάουαν, Χαρτ.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… Μπλάζιτς και Κρόφίτς δεν ήταν ιδιαίτερα επιδραστικοί για την Τσεντεβίτα, ενώ ο Λόμακς ήταν μέτριος.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… οι λιγότερες ασίστ (12) σε σχέση με τα λάθη (17) του Άρη όπως και ότι περιορίστηκε στα δύο κλεψίματα κι ενώ είχε διψήφιο μέσο όρο στα προηγούμενα έξι παιχνίδια.

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 38-39, 57, 78-73

Aris Thessaloniki

Προπονητής: Vassilis Spanoulis MIN PTS 2FG (M/A - %) 3FG (M/A - %) FT (M/A - %) REBOUNDS (O-D-T) AST STL TO BLK (F-AG) FOULS (OF-CM-DR) PIR +/- 0 * E. Mitrou - Long 21:48 2 1/2 50.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 0 2 2 3 2 3 * J. Robinson - Earl 29:34 13 2/2 100.0% 2/2 100.0% 3/4 75.0% 2 9 11 1 0 2 0 0 0 2 4 21 6 4 V. Toliopoulos 16:44 10 2/5 40.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 3 1 8 7 * N. Dimitrijevic 26:25 12 4/7 57.1% 0/1 0.0% 4/4 100.0% 2 4 6 4 1 3 0 0 0 1 1 18 0 10 C. Chatzilamprou 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 S. Jovic 05:19 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 15 30 M. Morgan 24:36 18 3/4 75.0% 2/7 28.6% 6/7 85.7% 0 3 3 1 0 1 0 0 0 3 4 16 -3 32 E. Liddell 22:30 11 2/4 50.0% 0/2 0.0% 7/9 77.8% 2 4 6 2 0 2 3 0 0 4 4 16 -2 37 K. Antetokounmpo 08:32 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6 2 -3 2 43 T. Antetokounmpo 03:01 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 92 * K. Birch 17:39 1 0/2 0.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 3 2 0 95 * A. Mokoka 23:52 11 1/3 33.3% 1/3 33.3% 6/8 75.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 2 6 10 2 Ομάδα / Team - - - - - - - - 1 1 2 - - 0 - - 0 0 0 2 - TOTAL 200:00 78 15/30 50.0% 7/22 31.8% 27/34 79.4% 10 29 39 12 3 11 5 0 0 27 32 87 -