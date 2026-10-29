Σε χρόνο-ρεκόρ εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, με την PAOK Sports Arena να είναι κατάμεστη στις 21 Νοεμβρίου.

Με γοργούς ρυθμούς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την πρώτη φετινή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Άρη, καθώς η ΚΑΕ ενημέρωσε πως δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο μαγικό χαρτάκι για το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Η ζήτηση από τους φίλους του «Δικεφάλου» ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με τα εισιτήρια να κάνουν φτερά μέσα σε μόλις τρεις ώρες από τη στιγμή που βγήκαν στην κυκλοφορία.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στις 21 Νοεμβρίου, στις 17:30, στο πλαίσιο της GBL, με την PAOK Sports Arena να αναμένεται να φιλοξενήσει ένα ντέρμπι σε κατάμεστες εξέδρες.