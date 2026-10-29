ΠΑΟΚ - Άρης: Sold Out το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Με γοργούς ρυθμούς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την πρώτη φετινή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Άρη, καθώς η ΚΑΕ ενημέρωσε πως δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο μαγικό χαρτάκι για το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Η ζήτηση από τους φίλους του «Δικεφάλου» ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με τα εισιτήρια να κάνουν φτερά μέσα σε μόλις τρεις ώρες από τη στιγμή που βγήκαν στην κυκλοφορία.
Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στις 21 Νοεμβρίου, στις 17:30, στο πλαίσιο της GBL, με την PAOK Sports Arena να αναμένεται να φιλοξενήσει ένα ντέρμπι σε κατάμεστες εξέδρες.
🏁 SOLD OUT 🏁 Τα εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ - Άρης (21/11) εξαντλήθηκαν! Κλείστε τώρα τη θέση σας για τους αγώνες του ΠΑΟΚ με… 🆚 Roma BC (3/11/26, 20:00) 🆚 Vikos Φalcons (7/11/26, 17:30) 📲 https://t.co/kWLQKleeYq https://t.co/WFgKDhMVpH— PAOK BC (@PAOKbasketball) October 29, 2026
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