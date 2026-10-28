Άντζιτς: «Ο Άρης έδειξε γιατί είναι από τα φαβορί για το Eurocup»

Ο υπηρεσιακός προπονητής της Ντζόρτζε Άντζιτς μίλησε για την ανταγωνιστική παρουσία της Τσεντεβίτα και το επίπεδο ποιότητας του Άρη.

Καθώς ο Ζβέζνταν Μίτροβιτς απουσίασε λόγω τραυματισμού, η Τσεντεβίτα κατευθύνθηκε από τον άμεσο συνεργάτη του, Ντζόρτζε Άντζιτς ο οποίος μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε και στη δυναμική του Άρη. «Ο Άρης φέτος έχει την καλύτερη ομάδα του στη σύγχρονη ιστορία του. Έχει τις δυνατότητες να φτάσει στους τελικούς του Eurocup και δικαίως είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης. Είμαι χαρούμενος που παίξαμε σε τέτοια ατμόσφαιρα. Δεν είναι εύκολο να τον αντιμετωπίσεις, ειδικά σ’ αυτό το περιβάλλον. Για τρία δεκάλεπτα ελέγξαμε τον ρυθμό του αγώνα αλλά ο Άρης επανήλθε, βρήκε ρυθμό και ο Τολιόπουλος τον οποίον εκτιμώ πολύ, έβαλε πολύ σημαντικά τρίποντα», είπε αρχικά.

Ρωτήθηκε πιο συγκεκριμένα για τα συμπεράσματά του για τους «κίτρινους». «Με τον Άρη παίζουμε τα τελευταία τρία χρόνια εδώ. Πλέον έχει αλλάξει. Ο κόουτς Σπανούλης μπορεί αν είναι νεαρός προπονητής αλλά είναι αρκετά έμπειρος με παραστάσεις. Είναι μια μεγάλη σεζόν στη διάρκεια της οποίας οι λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο. Ο Άρης είναι μια πλήρης ομάδας και αξιοποιεί κάποια σημεία του παιχνιδιού για να ελέγξει τον ρυθμό», απάντησε.

Σχετικά με το ότι η Τσεντεβίτα παραμένει χωρίς νίκη έπειτα από πέντε αγώνες απάντησε ότι… «είμαστε μια καινούργια ομάδα φτιάχνοντας κάτι διαφορετικό καθώς έμειναν επτά παίκτες από πέρυσι. Δεν μας βοηθάει η τύχη. Έχουμε τραυματίες, έως και ο προπονητής μας είναι τραυματίας. Η ομάδα δεν μας έχει βάλει πίεση, αλλά εμείς θα πρέπει να βάλουμε πίεση στους εαυτούς μας και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε».