Σπανούλης: «Αυτό το παιχνίδι ήταν μεγάλη εμπειρία για μας»

Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στις συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα με την Τσεντεβίτα η οποία δεν ήταν ευνοϊκή για το στιλ της ομάδας του.

Ο προπονητής του Άρη έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για το επίπεδο προσαρμογής του στις συνθήκες του αγώνα. «Ήταν ένα εύκολο παιχνίδι για την Τσεντεβίτα. Ήρθε δίχως νίκη, χωρίς πίεση και άγχος. Το παιχνίδι ήταν άσχημο. Πάρα πολλά φάουλ τα οποία δεν επέτρεψαν να υπάρξει παιχνίδι μετάβασης και δεν υπήρχε ρυθμός. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος για τους παίκτες μου που κέρδισαν αυτό το παιχνίδι το οποίο είναι μια μεγάλη εμπειρία για μας. Δεν γίνεται να κερδίζεις πάντα με μεγάλες διαφορές. Το είχα πει και την παραμονή του αγώνα ότι η Τσεντεβίτα είναι αρκετά καλή ομάδα και πως το ότι δεν έχει νίκη δεν ήταν αντιπροσωπευτικό της δυναμικής της».

Ερωτηθείς για τα πολλά φάουλ τα οποία επηρέασαν το στιλ παιχνιδιού της ομάδας. «Αυτό είπα νωρίτερα. Το να παίξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι και να κερδίσουμε… Οι συνθήκες δεν μας άφησαν να παίξουμε το παιχνίδι μας, με αιφνιδιασμούς σε γρήγορο ρυθμό. Ένα παιχνίδι είναι ζωντανό, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί αλλά η δουλειά μας είναι να το διαχειριστούμε. Μπράβο στα παιδιά που αντέδρασαν κι έμειναν συγκεντρωμένοι. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα σε όλο το παιχνίδι. Στην επίθεση χάσαμε κάποια εύκολα καλάθια. Αλλά κι αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα».

Σε ερώτηση για τις επιδόσεις της ομάδας στην άμυνα αλλά και τα 17 λάθη. «Τα 6-7 από τα 17 λάθη είναι επιθετικά φάουλ. Οι ασίστ ήταν λίγες γιατί ήταν χαμηλός ρυθμός σ’ ένα κλειστό παιχνίδι. Πρέπει να μάθουμε να κερδίζουμε ανεξαρτήτως συνθηκών», και ρωτήθηκε για τα παιχνίδια που ακολουθούν απέναντι σε Παναθηναϊκό και Χάποελ. «Για μας το πιο σημαντικό είναι να ξεκουραστούμε και να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Χαποέλ. Για τους παίκτες υπάρχει μόνο η ξεκούραση, τα υπόλοιπα είναι για το σταφ. Να κάνουμε μια καλή προπόνηση την Παρασκευή και να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό είναι ένα ακόμη παιχνίδι απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα, από τις καλύτερες στην Ευρώπη».

Σχετικά με τα στοιχεία που κρατάει σημείωσε… «την άμυνά μας. Η Τσεντεβίτα έβαλε κάποια κρεμασμένα σουτ. Χωρίς αυτό δεν θα είχε πετύχει περισσότερους από 55-60. Κρατάω την αντίδραση στο τελευταίο δεκάλεπτο και τον χαρακτήρα που δείξαμε. Δεν μου άρεσαν τα 17 επιθετικά ριμπάουντ όπως και το ότι υπερβάλλαμε σε κάποιες στιγμές κάνοντας κατάχρηση ντρίμπλας. Στην επίθεση δεν πήραμε κάποια ελεύθερα σουτ κι αυτό μας οδήγησε σε λάθη. Κρατάω επίσης ότι στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάτι που συνηθίζουμε, να έχει ο αντίπαλος διπλάσιο αριθμό λαθών σε σχέση με τις ασίστ».