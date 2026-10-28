Άρης: Η βαθμολογία και ο επόμενος αντίπαλος στο EuroCup
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Δείτε τον επόμενο αντίπαλο του Άρη στο EuroCup και πώς διαμορφώθηκε ο όμιλός του.
Ο Άρης μπορεί να μην έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, όμως βρήκε τον τρόπο να φύγει νικητής από την αναμέτρηση με την Τσεντεβίτα, επικρατώντας με 78-73 και διατηρώντας το αήττητό του στο EuroCup.
Επόμενη αναμέτρηση για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στο EuroCup είναι εκείνη κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ εκτός έδρας στο Βελιγράδι στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 21:00.
Αναλυτικά η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη:
- Άρης 5-0
- Χάποελ Ιερουσαλήμ 4-0
- Λε Μαν 2-2
- Ντερτόνα 2-2
- Ρίγκας Ζέλι 2-2
- Μπούργκος 1-3
- Σίγουλβς 1-3
- Τσεντεβίτα 0-5
@Photo credits: eurokinissi
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