Ο ΠΑΟΚ γύρισε από το 68-51, ο Όσμαν έκανε τεράστιο παιχνίδι με 30 πόντους, ο Ταϊρί ήταν μοιραίος στο τέλος, η Μπαχτσεσεχίρ χαμογέλασε, με το 84-81...

Δύο άσχημα διαστήματα του ΠΑΟΚ, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στα μέσα της 4ης περιόδου, ο Μαλακάι Φλιν (28π.) και το άστοχο τρίποντο του Μπριν Ταϊρί με την εκπνοή, έφεραν τη νίκη της Μπαχτσεσεχίρ επί του ΠΑΟΚ (84-81).

Ο Τσέντι Όσμαν με 30 πόντους (5/11 τρίποντα, 4/4 δίποντα, 7/8 βολές) ήταν και πάλι ο απόλυτος ηγέτης των Θεσσαλονικέων, ο Μάρκους Φόστερ τον ακολούθησε με 20 (7/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5 ασίστ), με τον ΠΑΟΚ να επιστρέφει από το -17 (68-51), να μην καταφέρνει να ολοκληρώσει την ανατροπή, αλλά να έχει μία μικρή διαφορά να καλύψει, αν χρειαστεί, στη συνέχεια του ομίλου, κόντρα στη μεγάλη του αντίπαλο για την πρωτιά.

Ο αγώνας:

Ο Ταϊρί μπήκε «ζεστός» με 2/2 τρίποντα, ο Όσμαν τον ακολούθησε (16-15), με τη Μπαχτσεσεχίρ να έχει τις απαντήσεις αρχικά από τον Φλιν και στη συνέχεια από τον Ριντ, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 26-23. Ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκάλεπτου, βρήκε καλύτερη ισορροπία και στις δύο πλευρές του παρκέ και με Ταϊρί, Φόστερ πήγε στο 30-33, αλλά οι γηπεδούχοι με τρίποντα από Σιπάχι, Κάβανο (38-36), επέστρεψαν άμεσα, για να πάνε στο +7 (45-38), εκμεταλλευόμενοι τα λάθη του ΠΑΟΚ, κάτι που συνέχισαν να κάνουν για το +12 της ανάπαυλας (52-40), με τον Φλιν να φτάνει τους 17 με το τρίποντο του.

Ο ΠΑΟΚ δε μπορούσε να επιστρέψει (58-45), αφού συνέχιζε να μη μπορεί να κλείσει διαδρόμους για το καλάθι του, κάτι που έκανε με τον Μουρ και τον Γκρέι να γυρίζουν στο παρκέ, για να μειώσει με τον Φόστερ (15π.) σε 62-56, με το 3ο δεκάλεπτο να κλείνει στο 63-58. Ο Όσμαν με τρίποντο μείωσε σε 63-61, αλλά εκεί ο Φλιν, χτύπησε τα κουρασμένα πόδια του Μήτρου-Λονγκ και του Μπαζίνας, με δύο μεγάλα τρίποντα (70-61). Το σερί των Τούρκων πήγε στο 15-0 (78-61) με ένα ακόμα τρίποντο του Ριντ, με το σερί να σταματάει με Αλεξάντερ για το 78-67. Ο Όσμαν έβαλε μεγάλα σουτ, ο Φόστερ έβαλε ένα δύο ακόμα και ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 82-79, με ένα επιμέρους, 4-18! Ο Όσμαν έβαλε ένα δύσκολο καλάθι για το 82-81, η Μπαχτσεσεχίρ όμως έκανε εκπληκτική επίθεση, με τον Πονίτκα για το 84-81. Ο Ταίρι πήρε το μεγάλο τρίποντο για την ισοφάριση, αστόχησε όμως, με το 84-81 να μην αλλάζει...

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα νεκρά διαστήματα του ΠΑΟΚ, κυρίως στην 4η περίοδο, για να ξεφύγει με 17 πόντους (68-51).

MVP O… Ο Μαλακάι Φλιν της Μπαχτσεσεχίρ ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ με 28 πόντους με 4/10 τρίποντα και δύο από αυτά στο σημείο που η ομάδα του ξέφυγε

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Μαρκίς Ριντ είχε 17 πόντους με 6/9 δίποντα και 1/2 τρίποντα, με το εύστοχο του, να είναι επίσης στο σημείο που η Μπαχτσεσεχίρ έχτισε διαφορά στην 4η περίοδο.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Τσέντι Όσμαν τα έκανε... όλα για τον ΠΑΟΚ, με 30 πόντους, 4/4 δίποντα, 5/11 τρίποντα και 7/8 βολές.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τρέβορ Χάτζινς έμεινε στο παρκέ μόλις 3:20 λεπτά, με τον Τρινκιέρι να μην τον ξαναχρησιμοποιεί.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Σε ένα παιχνίδι που έφτασε να κριθεί στο ένα σουτ στο τέλος, τα 13 επιθετικά ριμπάουντ των Τούρκων, έδωσαν δεύτερες επιθέσεις.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 52-40, 63-58, 84-81